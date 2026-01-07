'मैं कोई पिज्जा नहीं जो...' Ex हसबैंड करता था टॉर्चर, शादी टूटने पर बोलीं एक्ट्रेस; 26 साल बाद तोड़ी चुप्पी
अभिनेत्री शेफाली शाह ने हाल ही में अपनी पहली शादी के बारे में बात की जिसमें उन्होंने बहुत कष्ट सहा। शेफाली की पहली शादी हर्ष छाया के साथ हु ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शेफाली शाह (Shefali Shah) को आखिरी बार नेटफ्लिक्स की सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 में देखा गया था। एक्ट्रेस को ऐसे ही बेबाक और दमदार रोल करने के लिए जाना जाता है। हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपनी शादी के बारे में खुलकर बात की जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि एक शादी से वो सिर्फ इसलिए बाहर हुईं क्योंकि उन्हें लगा कि वो मर जाएंगी।
हर्ष छाया से की थी पहली शादी
शेफाली की पहली शादी अभिनेता हर्ष छाया से हुई थी। सामाजिक अपेक्षाओं को दरकिनार करते हुए, उन्होंने कर्तव्य के बजाय खुशी को चुना और अपने अपनी शादी तोड़ ली क्योंकि वो इससे खुश नहीं थीं। बाद में, उन्होंने 2000 में निर्माता विपुल शाह से एक सिंपल सेरेमनी में शादी कर ली। उनके और विपुल शाह के दो बेटे हैं।
जूम के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित स्पॉटलाइट सेशंस के हिस्से के रूप में, अभिनेत्री ने अपने जीवन के इस दौर के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, “किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि तुम जैसी हो वैसी ही काफी हो। तुम्हें कंपलीट होने के लिए पति, दोस्त, भाई या बहन की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी ही काफी हो। इसलिए अगर तुम्हारे रिश्ते अच्छे हैं, तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नहीं हैं, तो इससे तुम्हारा वैल्यू कम नहीं होगी। किसी ने मुझे यह नहीं बताया।”
करीबी दोस्त के सवाल पर हुआ अहसास
उन्होंने आगे कहा, “मुझे यह एहसास मेरी पहली शादी के बाद हुआ। एक करीबी दोस्त ने मुझसे पूछा, ‘अगर तुम्हें दोबारा कभी प्यार न मिले तो क्या तुम यह रिस्क उठाओगी या अपने माता-पिता के साथ रहोगी?’ मैंने जवाब दिया कि मैं फिर भी जोखिम उठाऊंगी। अगर मुझे अपना जीवन अकेले बिताना पड़े, तो मैं वही चुनूंगी। मैं ऐसी स्थिति में नहीं रह सकती जो मुझे खुशी और आत्मविश्वास न दे या मुझे महत्व न दे।
तभी मैंने अपने माता-पिता के साथ हमेशा रहने के बाद, पहली बार घर से बाहर निकलकर अकेले रहने का फैसला किया। उम्र बढ़ने के साथ-साथ परवाह कम होने लगती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश करते-करते आप थक जाते हैं। तभी मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब मुझे एहसास हुआ कि मैं पिज्जा नहीं हूं; मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकती।”
