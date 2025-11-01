Bollywood Wives में आने से पहले Shalini Passi ने ली थी इंग्लिश क्लासेज, बोली- 'दोस्तों को डाउट था...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की कूलेस्ट डीवा शालिनी पासी इंडस्ट्री में अपने फैशन और स्टाइलिंग सेंस के लिए जानी जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है स्क्रीन पर इतना कॉन्फिडेंट दिखने वाली शालिनी कभी खुद को लेकर बहुत असुरक्षित महसूस करती थीं।

असुरक्षा की भावना से जूझ रही थीं एक्ट्रेस शालिनी ने बॉलीवुड वाइफ में आने से पहले इंग्लिश क्लासेज ली थीं। इसे खुद शालिनी ने स्वीकार किया है। लेकिन इस शानदार आत्मविश्वास और चमकदार उपस्थिति के पीछे, शालिनी ने बताया कि एक समय में वो ऐसी महिला भी थी जो गहरी असुरक्षाओं से जूझ रही थी। एक ऐसी महिला जो आत्म-स्वीकृति की तलाश में खुद को हमेशा चुनौती देती थी।

शालिनी ने ली इंग्लिश क्लासेज शालिनी ने बताया कि वह लगभग आठ सालों से अंग्रेजी सीख रही थीं। उन्होंने हंसते हुए कहा, "मैं हकलाती थी और कठिन शब्दों का उच्चारण करने में मुझे दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि मैं 'कूल' बन जाऊं लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी।"