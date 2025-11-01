Bollywood Wives में आने से पहले Shalini Passi ने ली थी इंग्लिश क्लासेज, बोली- 'दोस्तों को डाउट था...'

Language
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:27 PM (IST)

    'फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स' से पॉपुलर हुईं एक्ट्रेस शालिनी पासी जिन्हें अपने आकर्षण और व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है कभी बहुत कंफ्यूज रहती थीं। शालिनी ने बताया कि उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था और उन्होंने 8 साल तक इंग्लिश क्लासेज लीं। 

    शालिनी पासी को नहीं था अपने ऊपर कॉन्फिडेंस (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की कूलेस्ट डीवा शालिनी पासी इंडस्ट्री में अपने फैशन और स्टाइलिंग सेंस के लिए जानी जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है स्क्रीन पर इतना कॉन्फिडेंट दिखने वाली शालिनी कभी खुद को लेकर बहुत असुरक्षित महसूस करती थीं।

    असुरक्षा की भावना से जूझ रही थीं एक्ट्रेस

    शालिनी ने बॉलीवुड वाइफ में आने से पहले इंग्लिश क्लासेज ली थीं। इसे खुद शालिनी ने स्वीकार किया है। लेकिन इस शानदार आत्मविश्वास और चमकदार उपस्थिति के पीछे, शालिनी ने बताया कि एक समय में वो ऐसी महिला भी थी जो गहरी असुरक्षाओं से जूझ रही थी। एक ऐसी महिला जो आत्म-स्वीकृति की तलाश में खुद को हमेशा चुनौती देती थी।

    मैं कूल दिखना चाहती थी - शालिनी

    ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में आर्ट कलेक्टर और फिलेनट्रॉपिस्ट शालिनी ने कहा, कभी मैं कैमरे के सामने काफी कूल दिखने के लिए बहुत संघर्ष करती थी। उन्होंने बताया, "सीरीज साइन करने और शूटिंग शुरू करने से पहले, मैं एक ऐसे दौर से गुजरी जहां मैं 'कूल' दिखना चाहती थी। मैं बहुत सचेत थी और मैंने खुद से कहा,'अब जब मैं कैमरे का सामना करने जा रही हूं, तो मैं विक्टोरियन युग की नहीं दिख सकती।' सच कहूं तो, मैंने स्लैंग सीखने और बाकी लोगों की तरह कूल अंदाज में बोलने की भी कोशिश की।"

    शालिनी ने ली इंग्लिश क्लासेज

    शालिनी ने बताया कि वह लगभग आठ सालों से अंग्रेजी सीख रही थीं। उन्होंने हंसते हुए कहा, "मैं हकलाती थी और कठिन शब्दों का उच्चारण करने में मुझे दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि मैं 'कूल' बन जाऊं लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी।"

    शालिनी ने कहा कि उनके दोस्तों को भी यकीन नहीं था कि वह शो की चकाचौंध और नाटकीय दुनिया में फिट बैठेगी। शालिनी ने कहा कि जब मैंने यह सीरीज साइन की, तो मेरे कई दोस्तों ने मुझे फोन करके कहा, 'शालिनी, ऐसा मत करो। तुम बहुत सीधी-सादी हो, तुम इसके लिए बनी नहीं हो।' लेकिन अब, उन सबने अपना मन बदल लिया है।" स्क्रीन पर शांत और संतुलित दिखने के बावजूद शालिनी ने स्वीकार किया कि शो के दौरान भी वह अपने लुक को लेकर असुरक्षा की भावना से जूझ रही थीं।

