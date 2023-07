मीरा राजपूत को पसंद नहीं आया 'Barbie' का ये सीन, बोलीं- बॉलीवुड की बराबरी नहीं कर सकता हॉलीवुड

Mira Rajput on Barbie हॉलीवुड फिल्म बार्बी इन दिनों पूरी दुनिया में छायी हुई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट कलेक्शन कर रही है। जहां अधिकतर लोगों ने फिल्म की तारीफ की है वहीं शाहिद कपूर की पत्नी मीरा ने फिल्म के सीन पर हॉलीवुड वालों पर तंज कसा है। उन्होंने हॉलीवुड की तुलना बॉलीवुड से करते हुए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तारीफ की।

File Photo Of Mira Rajput Kapoor (Left) and Still of Margret Roby from Barbie (Right)

