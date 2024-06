PM Modi Oath Ceremony में शाह रुख खान ने अक्षय कुमार को लगाया गले, ये बॉलीवुड सितारे भी आए नजर

#WATCH | Actor Rajinikanth at the Forecourt of Rashtrapati Bhavan for the oath ceremony. pic.twitter.com/27Zp5edH1m— ANI (@ANI) June 9, 2024

अक्षय कुमार और शाह रुख खान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में शाह रुख खान और अक्षय कुमार एक-दूसरे का अभिवादन करते हुए नजर आए।

हेमा मालिनी

मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद हेमा मालिनी भी इस समारोह का हिस्सा बनी। इस दौरान उन्होंने कहा, ''यह हम सभी के लिए खुशी का पल है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं...जो भी काम बाकी है, हम जरूर करेंगे.'' इसे तीसरे कार्यकाल में पूरा करें।”

#WATCH | Delhi: BJP's newly elected MP from Mathura Lok Sabha seat Hema Malini says, "It is a happy moment for all of us that Narendra Modi is going to take oath for the third time as PM... Whatever work is left, we will definitely complete it in the third term." pic.twitter.com/Qm7DtympcV— ANI (@ANI) June 9, 2024

शाह रुख खान

अभिनेता शाह रुख खान और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर शाह रुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी नजर आईं।

#WATCH | Actor Shah Rukh Khan and Reliance Industries Chairman Mukesh Ambani along with his son Anant Ambani attend the oath ceremony of PM-designate Narendra Modi at Rashtrapati Bhavan in Delhi pic.twitter.com/sCcNCIZLZS— ANI (@ANI) June 9, 2024

विक्रांत मैसी भी हुए शामिल

अभिनेता विक्रांत मैसी भी इस मौके पर शामिल हुए। उन्होंने कहा, "यह एक ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल है... मैं एनडीए सरकार के साथ अगले 5 सालों का इंतजार कर रहा हूं। सरकार ने पिछले 10 सालों में काम किया है। मैंने बदलाव देखा है। भारत एक बड़ा देश है और बदलाव नहीं होता।

#WATCH | Delhi: Actor Vikrant Massey says, "This is a historic third term... I am looking forward to the next 5 years with the NDA government... The government has worked in the last 10 years. I have witnessed change... India is a big country and the change doesn't happen… https://t.co/ECkiguK7JM pic.twitter.com/YTDC2gWGqK— ANI (@ANI) June 9, 2024

अक्षय कुमार

दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में अभिनेता अक्षय कुमार, प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल और भाजपा सांसद-निर्वाचित धर्मेंद्र प्रधान।

#WATCH | Actor Akshay Kumar, Navneet Kumar Sehgal, Chairman of Prasar Bharati and BJP MP-elect Dharmendra Pradhan at Rashtrapati Bhavan in Delhi pic.twitter.com/Mn4Y4Dwqsm— ANI (@ANI) June 9, 2024

डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और अभिनेता विक्रांत मैसी

अभिनेता विक्रांत मैसी और फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में शामिल हुए।

#WATCH | Actor Vikrant Massey and film-maker Rajkumar Hirani attend the oath ceremony of PM-designate Narendra Modi at Rashtrapati Bhavan in Delhi pic.twitter.com/ajGNWLBjSy— ANI (@ANI) June 9, 2024

कंगना रनौत

भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह में शामिल हुईं। इस मौके पर एक्ट्रेस ट्रेडिशनल अवतार में दिखाई दी।

#WATCH | BJP MP-elect Kangana Ranaut attends the oath ceremony at Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/vOaLU9036v— ANI (@ANI) June 9, 2024

