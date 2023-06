Jawan Teaser Release Date: ग्रैंड लेवल पर रिलीज होगा शाह रुख की 'जवान' का टीजर, तारीख आई सामने

Jawan Teaser Release Date पठान के बाद किंग खान अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर चर्चा में हैं। इसी बीच अब फिल्म के टीजर की रिलीज डेट का खुलासा हुआ है। टीजर की रिलीज डेट के बाद फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसी बीच खबर यह भी है कि जवान के रिलीज से ठीक दो महीने पहले इसका प्रमोशन शुरू होगा।

Shahrukh Khan Jawan Teaser Photo Credit Instagrm

Your browser does not support the audio element.

HighLights जवान के टीजर की रिलीज डेट का हुआ खुलासा 7 जुलाई या 15 जुलाई को रिलीज होगा टीजर एटली टीजर को करेंगे ग्रैंड लेवल पर रिलीज

Edited By: Aditi Yadav