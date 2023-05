नई दिल्ली, जेएनएन। Jawan Release Date: फिल्म अभिनेता शाह रुख खान की फिल्म जवान का नया पोस्टर जारी किया गया है। इस फिल्म का निर्देशन एटली कर रहे हैं। वहीं, फिल्म का निर्माण गौरी खान कर रही हैं। यह फिल्म सिनेमाघरों में 7 सितंबर 2023 को रिलीज होगी। यह फिल्म तीन भाषाओं में बन रही है। इसमें हिंदी, तमिल और तेलुगु शामिल है।

जवान के पोस्टर में एक आदमी को भालेनुमा चीज लेकर आसमान से कूदते हुए देखा जा सकता है। उसके पूरे शरीर पर बैंडेज बांधी गई है। इसके पहले शाह रुख खान ने फिल्म का पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए 'जवान, 7th सितंबर 2023' की जानकारी दी है।

फैंस में इसे लेकर काफी उत्सुकता है। ट्विटर पर इसे अब तक 1 लाख 21 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वहीं, उन्होंने फिल्म का मोशन पोस्टर भी जारी किया है। यह 17 सेकंड का है। इसमें एक व्यक्ति को कूदते हुए देखा जा सकता है। उनका अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

शाह रुख खान हाल ही में, अपने बेटे आर्यन खान के साथ नजर आए थे। उनकी हाल ही में, फिल्म पठान रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ व्यापार किया था। इस फिल्म में उनके अलावा दीपिका पादुकोण की भी अहम भूमिका थी। वहीं, फिल्म में जॉन अब्राहम भी नजर आए थे। इस फिल्म ने पूरे विश्व में 1000 करोड़ रुपये से अधिक का व्यवसाय किया था। शाह रुख खान की फिल्म के गाने को लेकर विवाद भी हुआ था। हालांकि, बाद में गाने में बदलाव किए गए थे।

Congratulations on Maybelline beta. Well dressed…well spoken…well done & if I may take some credit well brought up! Love u my Lil Lady In Red!! pic.twitter.com/tLnAQlXoTj— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 12, 2023