Shah Rukh Khan की बेटी सुहाना ने 22 साल की उम्र में खरीदी आलीशान प्रॉपर्टी, कीमत जानकर रह जाएंगे सन्न

नई दिल्ली, जेएनएन। Shah Rukh Khan Daughter Suhana Khan Buys Agricultural Land In Alibag: बॉलीवुड सुपरस्टार शाह रुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान इंडस्ट्री की फेमस स्टार किड है। सुहाना जल्द ही पर्दे पर नजर आने वाली हैं। इन दिनों सुहाना अपनी अपकमिंग मूवी 'द आचर्जी' को लेकर खबरों में छाई हुई हैं। इसी बीच सुहाना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर उनके फैंस खुश हो जाएंगे। सुहाना खान ने एक करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी है।

IndexTap.com की रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड स्टार शाह रुख खान की बेटी सुहाना खान ने रायगढ़ जिले के अलीबाग के थाल गांव में खेती की जमीन खरीदी है। 1.5 एकड़ क्षेत्र में फैली इस जमीन की कीमत 12 करोड़ 91 करोड़ रुपये में खरीदी है। रिपोर्ट के अनुसार डेढ़ एकड़ की इस जमीन पर 2218 स्क्वॉयर फीट जगह पर निर्माण कार्य भी हुआ है। बात दें कि 1 जून का 77 लाख 46 हजार रुपये स्टैंप ड्यूटी सुहाना खान के द्वारा पे की गई है।

बता दें कि सुहाना खान की खरीदी गई ये प्रॉपर्टी थाल गांव की है। ये प्रॉपर्टी पुराने समय के एक फिल्मी परिवार एक्टर दुर्गा खोटे के वंशजों की थी। बता दें कि इससे पहले शाह रुख खान के पास इनके बगल में एक प्रॉपर्टी है। सुहाना खान के अलावा कई स्टार्स हैं, जिन्होंने अलीबाग में प्रॉपर्टी खरीदी है। जूही चावला ने अलीबाग की अपनी प्रॉपर्टी को फार्म में बदल दिया है, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा सहित कई और शामिल हैं।

