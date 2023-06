SatyaPrem Ki Katha Trailer Reaction: लोगों को पसंद आई सत्यप्रेम की कथा, कहानी से ज्यादा गानों ने खींचा ध्यान

नई दिल्ली, जेएनएन। SatyaPrem Ki Katha Trailer Twitter Reaction: कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म सत्यप्रेम की कथा पिछले काफी दिनों से चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में फिल्म का गाना रिलीज किया गया था। फैंस के इंतजार के बीच 5 जून को फिल्म का ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है।

सत्यप्रेम की कथा के ट्रेलर में कियारा आडवाणी (कथा) और कार्तिक आर्यन (सत्यप्रेम) की लव स्टोरी दिखाई गई है। दोनों शादी के बाद की मुश्किलों के बीच अपने प्यार को बचाने की जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म के ट्रेलर को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

म्यूजिक ने किया इम्प्रेस

सत्यप्रेम की कथा का ट्रेलर फैंस को एक रोमांचक सफर की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिल्म के ट्रेलर पर अपनी राय देते हुए एक यूजर ने कहा, "सत्यप्रेम की कथा का ट्रेलर इसके टीजर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। डायलॉग्स से ज्यादा म्यूजिक पावरफुल है। कार्तिक- कियारा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन साथ ही कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ये उम्मीद है कि इस फिल्म देखने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा।"

#SatyaPremKiKatha trailer is more powerful than it’s teaser. Music is more powerful than dialogues. #KartikAaryan looking good but at the same somewhere little bit over hope don’t see more in this movie. #KiaraAdvani as usual looking pretty. Lovely trailer ❤️❤️ pic.twitter.com/aXKlXokFdR June 5, 2023

शादी के बाद प्यार का कॉन्सेप्ट आया पसंद

एक अन्य यूजर ने कहा, "सत्यप्रेम की कथा का ट्रेलर इम्प्रेसिव और खोने वाला है। ये शादी के बाद प्यार वाला एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट लेकर आया है, जिसे मॉडर्न डे का सबसे प्यारा कपल कियारा और कार्तिक निभा रहे हैं।"

The trailer of #SatyaPremKiKatha ismesmerizing and impressive as it looks, it has brought an interesting concept of love after marriage featuring the most adorable modern-day pair @TheAaryanKartik and @advani_kiara #SatyaPremKiKathaTrailer #SajidNadiadwala @sameervidwans pic.twitter.com/Uhq72x8KZt— Ruchita Mishra (@rucchitamishra) June 5, 2023

म्यूजिकल लव सागा

कियारा और कार्तिक की केमिस्ट्री की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, "सत्यप्रेम की कथा का ट्रेलर कमाल का है। कियारा और कार्तिक की केमिस्ट्री शानदार है। फिल्म की कहानी दिलचस्प लग रही है। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका म्यूजिक है, क्योंकि फिल्म एक म्यूजिकल लव सागा है। ट्रेलर में जो गाने आए हो वो अच्छे है। पूरा ट्रेलर बढ़िया है।"

#SatyaPremKiKatha Trailer is superb. KI & KA'S chemistry is fab. story of the film looking very interesting. main attraction is MUSIC as this is a musical love saga. those songs that came in the trailer ❤️ overall very impressive stuff 👌🏻#KartikAaryan #KiaraAdvani @advani_kiara pic.twitter.com/bxZfdNV6EE— Karitiforever (@Karitifan) June 5, 2023

फिल्म को बताया ब्लॉकबस्टर

एक यूजर ने रिव्यू देते हुए लिखा, "सत्यप्रेम की कथा 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। ट्रेलर देखकर ये सोचने से खुद को नहीं रोक पा रही हूं कि जब फिल्म रिलीज होगी तो क्या होगा। कमाल का ट्रेलर है।"