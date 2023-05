ममता बनर्जी के घर पहुंचे Salman Khan, हाथ जोड़कर किया नमस्ते, सीएम ने किया शॉल से स्वागत

नई दिल्ली, जेएनएन। Salman Khan meets Mamata Banerjee: सलमान खान ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके घर पर 30 मिनट तक मुलाकात की है। वह कोलकाता में अपने शो के लिए पहुंचे हैं। वह शनिवार को ईस्ट बंगाल क्लब में लाइव परफॉर्म करने वाले हैं।

सलमान खान ईस्ट बंगाल क्लब में शनिवार को दबंग टूर के लिए लाइव परफॉर्म करने वाले हैं। परफॉर्मेंस से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की है। एएनआई ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्हें मुख्यमंत्री आवास पर भारी सुरक्षा के बीच आते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने हल्के ब्लू रंग की टी-शर्ट पहन रखी है और ग्रेट पैंट पहन रखी है। वहीं, उन्होंने चश्मा लगा रखा है। उनके साथ उनका बॉडीगार्ड शेरा भी नजर आ रहा है।

