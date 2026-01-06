Language
    एक्शन कॉमेडी में किस्मत अजमाएंगे Salman Khan, फर्जी 2 डायरेक्टर संग चल रही चर्चा?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:52 PM (IST)

    अभिनेता सलमान खान की अपकमिंग मूवीज को लेकर चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है। अब खबर आ रही है कि सलमान एक बार फिर से एक्शन कॉमेडी की जॉनर वाली मूवीज ...और पढ़ें

    सलमान खान की अपकमिंग मूवी अपटेड (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) का नाम आए दिन चर्चा में बना रहता है। खासतौर पर अपनी आगामी फिल्मों को लेकर सिनेमा के सुल्तान सुर्खियां बटोरते हैं। अब खबर आ रही है कि भाईजान एक एक्शन कॉमेडी मूवीज के जॉनर में वापसी करने की योजना बना रहे हैं। 

    इस मामले को लेकर निर्देशक राज एंड डीके (Raj & DK) के साथ सलमान खान की डील चल रही है। पूरा मामला क्या है, आइए इसको विस्तार से जानते हैं। 

    सलमान एक्शन कॉमेडी से मचाएंगे धमाल

    हिंदी सिनेमा के दबंग अभिनेता सलमान खान के लिए बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिहाज से कोरोना काल के बाद का समय अच्छा नहीं रहा है। टाइगर 3 के अलावा उनकी कोई भी फिल्म नहीं चल पाई है। ऐसे में सलमान इन दिनों नई और प्रायोगिक कहानियों का हिस्सा बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे टिकट खिड़की पर उनके स्टारडम का जादू एक बार फिर दिखे।

    इसी कड़ी में खबरें हैं कि अगली फिल्म के लिए उनकी बातचीत वेब सीरीज द फैमिली मैन की निर्देशक जोड़ी राज एंड डीके (राज निदिमोरू और कृष्णा डीके) से चल रही है। फिल्म गो गोवा गान हो या वेब सीरीज द फैमिली मैन और फर्जी, राज एंड डीके की जोड़ी ने हर माध्यम पर स्वयं को साबित किया है।

    रिपोर्ट्स के अनुसार, राज एंड डीके तथा सलमान के बीच एक एक्शन कॉमेडी फिल्म को लेकर बातचीत चल रही है। सलमान ने फिल्म की कहानी सुनी है और उन्होंने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई है। हालांकि, अभी तक उन्होंने फिल्म साइन नहीं की है। वह कुछ दिनों तक विचार करने के बाद वह इसपर अंतिम निर्णय लेंगे। बता दें कि इस जॉनर की सलमान खान की फिल्म रेडी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 

    इस मूवी में दिखेंगे सलमान

    सलमान खान की अपकमिंग मूवी का नाम बैटल ऑफ गलवान है, जिसका निर्देशन अपूर्वा लखिया ने किया है। ये एक वॉर ड्रामा मूवी है, जिसमें भारत और चीन की सेना के बीच 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प की कहानी को दिखाया जाएगा। मालूम हो कि बैटल ऑफ गलवान को 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

