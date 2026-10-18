'ना घी मिला, ना चेक...' अमिताभ बच्चन के शो पर Saif Ali Khan ने कसा मजाकिया तंज, हंसी नहीं रोक पाईं करीना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाले कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में हाल ही में बी-टाउन के खूबसूरत कपल में से एक सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने शिरकत की। जहां सैफ ने एक ऐसी बात बताई कि वहीं मौजूद सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े।

सैफ अली खान ने बताई मजेदार बात सितंबर में सैफ अली खान (Saif Ali Khan) अपनी फिल्म 'हैवान' के प्रमोशन के लिए अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' में पहुंचे थे। इस एपिसोड के दौरान, उन्हें इनाम के तौर पर दो साल तक चलने लायक घी देने की घोषणा की गई और इस इनाम पर उनका रिएक्शन ऑनलाइन काफी वायरल हो गया। हालांकि अब सैफ ने बताया है कि उन्हें न तो वह घी मिला है और न ही शो का चेक।

दरअसल वे हाल ही में Netflix पर आने वाले 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में पहुंचे, जहां कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने सैफ के हाल ही में इंस्टाग्राम पर आने का जिक्र किया। उन्होंने एक फैन का कमेंट पढ़कर सुनाया, जिसमें मजाक में कहा गया था कि KBC में दो साल का घी जीतने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि आखिरकार सैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जॉइन कर लिया।

सैफ अली खान के जवाब ने जीता फैंस का दिल शो में अपने पति के साथ मौजूद करीना कपूर (Kareena Kapoor) ने भी इस बात पर ताली बजाते हुए और मजाक-मजाक में सैफ को चिढ़ाते हुए इस मस्ती में साथ दिया। इस पर सैफ ने मजाक में कहा, 'मैं बस एक बात साफ करना चाहता हूं। मुझे अभी तक घी नहीं मिला है, यहां तक कि मेरा चेक भी नहीं आया है'।

Saif Ali Khan reacts to viral Ghee controversy on Kapil Sharma show 😭 Bro his reaction was so funny that both audience and trollers might be laughing hard Somebody please him his ghee refilled Saif is so unhinged https://t.co/WGR6TdwV1y — DarkX (@dark_x0101) October 18, 2026

सैफ अली खान का रिएक्शन बना मीम सितंबर के आखिर में, सैफ अली खान और अक्षय कुमार 'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट पर पहुंचे। दोनों अभिनेता अपनी फिल्म 'हैवान' का प्रमोशन करने आए थे, तभी शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने बताया कि 10वें सवाल का सही जवाब देने पर उन्हें दो साल तक के लिए घी मिलेगा। इस बात पर सैफ का रिएक्शन देखते ही देखते एक 'मीम' बन गया। फैंस ने उन्हें 'गलत दौर में पैदा हुआ जेन-जी' (Gen Z) करार दिया। बाद में जब सैफ इंस्टाग्राम पर आए, तो उनके कमेंट सेक्शन में भी लोग घी वाले इस इनाम का जिक्र करते नजर आए।