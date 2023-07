Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani के डायलॉग पर Google ने किया रिएक्ट, दे दी रणवीर सिंह को चुनौती

Rocky Aur Randi Kii Prem Kahaani रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की जोड़ी एक बार फिर से फिल्मी पर्दे पर ऑडियंस को देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले अब रणवीर सिंह के गूगल के चीथड़े ना फाड़ दिए तो मेरा नाम भी रॉकी रंधावा नहीं वाले डायलॉग पर गूगल इंडिया ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए रणवीर सिंह को चुनौती दे दी है।

Rocky Aur Randi Kii Prem Kahaani Tech Giant Google Reacts on Ranveer Singh Dialogue/Instagram

HighLights Google ने दिया रणवीर सिंह के डायलॉग का जवाब रणवीर सिंह को गूगल इंडिया ने दी चुनौती 28 जुलाई 2023 को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी होगी रिलीज

