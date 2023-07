आम सासाराम में जाई' में दिखी नीतू यादव गिराईं हुस्न की बिजलियां, रितेश पांडे के साथ लगाए लगाए ठुमके

भोजपुरी स्टार रितेश पांडेय ने हमेशा अपनी परफॉर्मेंस और गानों से दर्शकों का मन मोहा है। अब वह एक बार फिर लोगों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। उनका नया सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसमें वह नीतू यादव के साथ डांस और रोमांस करते देखे जा सकते हैं। फैंस को गाना काफी पसंद आ रहा है। सॉन्ग रिलीज होते ही वायरल हो गया।

Still Image of Ritesh Pnadey and Neetu Gupta from Bhojpuri Song

नई दिल्ली, जेएनएन। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिंगर रितेश पांडे आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने गानों और अभिनय के जरिये लोगों के दिलों में जबरदस्त पहचान बनाई है। रितेश पांडे की आवाज को मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज फैंस के दिलों में अलग ही तीर चलाती है। उनका नया गाना 'आम सासाराम मे जाई' रिलीज हुआ है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। रितेश पांडे की ही तरह सिंगर शिवानी सिंह ने भी बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में खुद को स्थापित कर लिया है। शिवानी ने आज इंडस्ट्री केव टॉप सिगरों के साथ गाना गा चुकी हैं। वही इनकी भी फैन फॉलोइंग के दम जबरदस्त है। रिलीज हुआ 'आम सासाराम में जाई' गाना वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स भोजपुरी के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल से रितेश पांडे और शिवानी सिंह का नया भोजपुरी लोकगीत 'आम सासाराम में जाई' रिलीज किया गया है। जिसे दर्शकों ने हाथोंहाथ उठा लिया है। वही इस सांग में भोजपुरी इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री नीतू यादव ने परफॉर्म किया है। वे रितेश पांडे के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी कातिलाना अदाओं का जादू चला रही हैं। वही गाने को दर्शकों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। जबरदस्त है रितेश-नीतू यादव की केमेस्ट्री इस गाने में नीतू यादव पूछती हैं कि 'कुछ कमी बा ना हमरा सउदा में, ई त डाल के पकावल हउदा में...। इस पर रितेश पांडे बड़े ही हसमुख अंदाज में कहते हैं कि 'सारा कमाई ई ईनाम में जाई, एक दाम खुलेआम बोला हो, तोहर आम सासाराम में जाई...'। दोनों के ऑउटफिट एक दम ही हजोत एंड सेक्सी नजर आ रहे हैं, वही दोनों के बीच की केमेस्ट्री जबरदस्त लग रही है। वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स प्रस्तुत 'आम सासाराम मे जाई' गाने के बोल आशुतोष तिवारी ने लिखे हैं। इसका म्यूजिक प्रियांशु सिंह ने दिया है।

