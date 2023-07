सावन में रितेश पांडेय ने भगवान शिव से मांगी मुराद, बोले ‘पगली के किस्मत में हमका लिख दीं’

भोजपुरी स्टार रितेश पांडेय ने हमेशा अपनी परफॉर्मेंस और गानों से दर्शकों का मन मोहा है। अब वह एक बार फिर लोगों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। सावन के पावन महीने में उनका नया गाना ‘पगली के किस्मत में हमका लिख दीं’ रिलीज हो चुका है। इस गाने में रितेश पांडेय भगवान शिव से अपने प्यार के लिए अनोखी मुराद मांगते नजर आ रहे हैं।

Ritesh Pandey Sawan Special Song Pagli ke Kismat me Hamka Likh Di

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जेएनएन। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रितेश पांडेय अपने फैंस को एंटरटेन करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। वह फिल्मों के जरिये तो सुर्खियों में बने ही रहते हैं। फैंस के लिए एक से बढ़कर गाने भी लेकर आते हैं, जिनका कोई तोड़ नहीं होता। इस बार वह अपने फैंस के लिए सावन स्पेशल सॉन्ग ‘पगली के किस्मत में हमका लिख दीं’ लेकर आए हैं। गाने के धुन ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। रितेश इस गाने के जरिए बाबा भोले नाथ से वधु की मांग करते नजर आ रहे हैं। रितेश पांडेय का यह गाना दर्शकों को खूब पसंद आया है। यह गाना वेव म्यूजिक से रिलीज हुआ है और अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस गाने में रितेश पांडेय ने भोले बाबा को अपनी परेशानी बताते हुए उसका समाधान का आग्रह किया है। क्या कहा रितेश पांडेय ने? गाना ‘पगली के किस्मत में हमका लिख दीं’ को लेकर रितेश पांडेय बोले ''कहा जाता है कि सावन महीने में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा और व्रत की जाती है। इस मास में शिव भक्त रुद्राक्ष माला धारण करते हैं, शिव मंदिरों में जाकर अर्चना करते हैं, और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इसके अलावा, कई लोग सावन सोमवार व्रत रखते हैं, जिसमें हर सोमवार को सावन में शिव जी की पूजा की जाती है। सावन की सोमवारी का महत्व बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि जो कन्या इससे पूरी श्रद्धा से करने पर मनचाहा वर मिलता है। इस गाने के जरिए हमने भी अच्छी लड़की के लिए बाबा से गुहार लगाई हो जो आपको पसंद आने वाली है।'' आपको बता दें कि गाना ‘पगली के किस्मत में हमका लिख दीं’ को रितेश पांडेय ने गाया है। गाने के म्यूजिक वीडियो में रितेश पांडेय के साथ निकिता भारद्वाज हैं। गीतकार नन्हे नीतीश हैं और संगीतकार दीपक दिलकश हैं।

Edited By: Karishma Lalwani