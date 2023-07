One Friday Night Teaser: रवीना टंडन की 'वन फ्राइडे नाइट' का टीजर हुआ रिलीज, सस्पेंस और थ्रिल से है भरपूर

नई दिल्ली, जेएनएन। One Friday Night Teaser Release: एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) के बाद एक पर्दे पर शानदार अवतार में नजर आ रही हैं। बीते साल ओटीटी पर भी कदम रख चुकी हैं। इन दिनों एक्ट्रेस जल्द 'वन फ्राइडे नाइट' (One Friday Night) में नजर आएगी।

सोमवार को अदाकार की एक और नई फिल्म 'वन फ्राइडे नाइट' का एलान हुआ। फिल्म निर्माताओं ने 'वन फ्राइडे नाइट' का टीजर जारी कर दिया है, जो सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर है। रवीना के अलावा इस फिल्म में मिलिंद सोमन और विधि चितालिया जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।

रवीना की 'वन फ्राइडे नाइट' का निर्देश मनीष गुप्ता द्वारा किया जाएगा, जबकि इसका निर्माण ज्योति देशपांडे कर रही हैं। जियो सिनेमा पर अपने आधिकारिक ट्विटर पर 'वन फ्राइडे नाइट' का टीजर साझा किया है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'क्या होता है जब वन फ्राइडे नाइट पर एक रोमांचक समय दुःस्वप्न में बदल जाता है।

What happens when on #OneFridayNight an exciting time turns into a nightmare?

Witness this story of thrill, love, and deception starring @TandonRaveena @milindrunning & #VidhiChitalia#OneFridayNight, streaming free July 28 onwards, only on #JioCinema.… pic.twitter.com/BOw5Oy3Qzi— Jio Studios (@jiostudios) July 24, 2023