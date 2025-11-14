Language
    'मर्दों को भी होने चाहिए पीरियड्स..' Rashmika Mandanna के बयान पर भड़के लोग, एक्ट्रेस को लगा डर

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:38 PM (IST)

    Rashmika Mandanna On Periods: रश्मिका मंदाना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में पीरियड्स को लेकर एक ऐसा कमेंट कर दिया जिससे उन्हें इंटरनेट पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

    रश्मिका मंदाना ने पीरियड्स को लेकर दिया ये बयान

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना हाल ही में एक टिप्पणी करने के बाद सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का शिकार हो गईं। एक हल्की-फुल्की बातचीत के दौरान अभिनेत्री ने कहा कि पुरुषों को कम से कम एक बार पीरियड्स का अनुभव करना चाहिए ताकि वे समझ सकें कि महिलाओं को हर महीने कितना दर्द सहना पड़ता है।

    सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को झेलनी पड़ी आलोचना 

    हालांकि इस कमेंट को करने के बाद रश्मिका को सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रोल कर दिया और कहा कि वे पुरुषों के लिए संवेदनशील हो रही हैं। वहीं उनके फैंस ने उनका पक्ष भी लिया। उन्होंने कहा कि रश्मिका के कमेंट के पीछे उनका इरादा गलत नहीं था। कभी-कभी हम शब्दों के पीछे के इमोशन नहीं समझते।

    फैंस ने दिया 'थामा' एक्ट्रेस का साथ

    इस रिएक्शन के बीच रश्मिका के एक फैन ने ट्विटर पर शो का एक क्लिप शेयर किया और उनके शब्दों के पीछे के इरादे को समझाने की कोशिश की। पोस्ट में लिखा था, 'पुरुषों के पीरियड्स पर रश्मिका का नजरिया, कभी-कभी हम बस यही चाहते हैं कि हमारे दर्द और भावनाओं को समझा जाए। यह कभी भी तुलना या पुरुषों की जिम्मेदारियों को कम करने के बारे में नहीं था, लेकिन लोगों ने शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश किया। रश्मिका ने एक पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा, 'इसीलिए मुझे इंटरव्यू में जाने से डर लगता है क्योंकि किसी भी बात को इसी तरह अलग तरीके से पेश किया जाता है'।

    क्या था रश्मिका का कमेंट

    जयम्मु निश्चयम्मु रा पर होस्ट जगपति बाबू ने रश्मिका से पूछा कि क्या वह वास्तव में मानती हैं कि पुरुषों को भी पीरियड्स को एक्सपीरियंस करना चाहिए। इस बात को स्वीकार करते हुए, उन्होंने बताया, 'हां। मैं चाहती हूं कि उन्हें कम से कम एक बार पीरियड्स हों, ताकि वे दर्द और तकलीफ को समझ सकें। हार्मोनल असंतुलन के कारण हम ऐसी भावनाएं महसूस करते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते और आप पुरुषों पर यह दबाव नहीं दिखा सकते क्योंकि, चाहे आप कितना भी समझाएं, वे इस एहसास को नहीं समझते। इसलिए, अगर पुरुषों को सिर्फ एक बार पीरियड्स होते हैं, तो उन्हें यह समझने दें कि पीरियड्स का दर्द कैसा होता है'।

    अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए रश्मिका ने कहा, 'मुझे पीरियड्स में इतना भयानक दर्द होता है कि मैं एक बार इसकी वजह से बेहोश भी हो गई थी। मैंने कई टेस्ट करवाए हैं और डॉक्टरों से सलाह ली है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। हर महीने मैं सोचती हूं, 'हे भगवान, आप मुझे इतना क्यों सता रहे हैं?' मुझे लगता है कि कोई भी इसे तभी समझ सकता है जब वह इसका अनुभव करे। इसलिए मुझे लगता है कि पुरुषों को कम से कम एक बार पीरियड्स होने चाहिए'। 

    वर्कफ्रंट की बात करें तो रश्मिका पिछली बार थामा में नजर आई थीं, वहीं इस वक्त वे द गर्लफ्रेंड में नजर आ रही हैं। हाल ही में उन्होंने कथित तौर पर अक्टूबर में अपने पुराने दोस्त और अभिनेता विजय देवरकोंडा से सगाई की, जिससे वे सुर्खियों में रहीं। दोनों के अगले साल फरवरी में शादी के बंधन में बंधने की उम्मीद है।

