Ranbir Kapoor की 'एनिमल' के प्री-टीजर पर लगा कोरियाई फिल्म 'ओल्डब्वॉय' से कॉपी करने का आरोप, देखें वीडियो

नई दिल्ली, जेएनएन। Animal Ranbir Kapoor Oldboy Copy: रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का टीजर जारी होने से पहले ही विवादों में है। इस पर कोरियन फिल्म ओल्डब्वॉय से सीन कॉपी करने का आरोप लगा है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब इस फिल्म के रिलीज के 2 महीने रह गए हैं।

फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है। इस बीच, टीम ने फिल्म के ट्रेलर से पहले प्री-टीजर वीडियो जारी किया है। वीडियो में रणबीर कपूर खून के प्यासे नजर आ रहे है। वह जानवरों की तरह शिकार कर रहे हैं। उनके एक हाथ में कुल्हाड़ी है। वह कई लोगों को मारते नजर आ रहे हैं। टीजर के एंड में उनकी आंखों को दिखाया गया है।

Violence has a new definition 🩸🥵 #Animal #RanbirKapoor #SandeepReddyVanga pic.twitter.com/BOSAIu386K

जहां रणबीर कपूर के इस फिल्म को लेकर उत्साहित है। वहीं, कई लोगों ने संदीप रेड्डी वांगा पर सीन कॉपी करने का आरोप लगाया है। कई लोगों का दावा है कि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म का यह सीन कोरियन फिल्म ओल्डब्वॉय का कॉपी है। यह फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था। कई लोगों ने ट्विटर पर दोनों सीन की समानताएं बताई है। वहीं, कई लोगों ने रणबीर कपूर की फिल्म को लेकर उत्साह जताया है।

एनिमल में रणबीर कपूर के अलावा रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल की अहम भूमिका है। सभी इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित है। फिल्म के जरिये पहली बार रश्मिका मंदाना और रणबीर एक साथ काम करते नजर आएंगे। इस फिल्म को लेकर फैंस काफी उत्साहित है। इस फिल्म में शानदार एक्शन देखने को मिल सकता है।

Nothing original about the pre teaser copied from Oldboy movie

Unfortunately Sandeep Vanga too copied. #Animal pic.twitter.com/4TO9bnp6hI— Tara Singh 💙 (@TaraSingh2001) June 11, 2023