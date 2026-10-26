12 साल की उम्र में हुई थी शादी, 200 से ज्यादा फिल्में कीं; रामायण की 'शबरी' का आखिरी दिनों में ऐसा था हाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रमानंद सागर (Ramanand Sagar) की रामायण (Ramayana) को टेलीविजन के इतिहास में सबसे सफल और पॉपुलर टीवी शोज में से एक माना जाता है। समय के साथ ये सिर्फ एक सीरियल नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के इतिहास का हिस्सा बन गया।

यही वजह है कि जब ये टीवी पर आता था तो सड़के और गलियां खाली हो जाया करती थीं। समय के साथ लोगों का इसके प्रति प्रेम और बढ़ता गया। इसका एक नमूना हमें कोरोना काल के दौरान इसके रिपीट टेलीकास्ट में देखने को मिला।

रामायण में निभाया था शबरी का रोल सीरियल के साथ-साथ इसके किरदारों को भी उतनी ही लाइमलाइट मिली। राम-सीता, लक्ष्मण, भरत, रावण इन सभी को तो आपने जान लिया। आज हम बात करेंगे रामायण की शबरी के बारे में जिसका किरदार सरिता देवी (Sarita Devi) ने निभाया था।

सरिता देवी का किरदार भले ही छोटा था और वो कुछ समय के लिए दिखाई दीं लेकिन उन्होंने उस किरदार को जीवंत कर दिया। सरिता देवा राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली थीं। उन्होंने 1940 के दशक में अभिनय करना शुरू किया था, जब समाज में महिलाओं के लिए पर्दा-प्रथा लागू थी। उस समय इस कार्य को काफी गलत माना जाता था। समाज की भारी आलोचना के बावजूद अपने पिता के साथ से सरिता ने इसे किया।

200 फिल्मों में किया था काम उन्होंने साल 1947 में आई फिल्म 'तोहफा' से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी और 45 साल की उम्र तक 200 से अधिक फिल्मों में काम कर लिया। इनमें देव आनंद, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं। सरिता ने 'देवदास', 'लव मैरिज', 'गंगा की सौगंध', 'पारख' और 'पाकीजा' जैसी फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई लेकिन सबसे अधिक पहचान रामायण की शबरी से मिली।