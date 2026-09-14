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'Dhurandhar से बड़ी...' मोहित सूरी संग अंडरवर्ल्ड पर फिल्म ला रहे Ram Gopal Varma, दिखेगी दाऊद-छोटा राजन की कहानी

By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
Published: Mon, 14 Sep 2026 04:31 PM (IST)

Ram Gopal Varma ने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म को 'धुरंधर' से भी बड़ी फिल्म बनाने का दावा किया है।

अंडरवर्ल्ड पर फिल्म ला रहे राम गोपाल वर्मा

अंडरवर्ल्ड पर फिल्म ला रहे राम गोपाल वर्मा

HighLights

  1. अंडरवर्ल्ड पर फिल्म ला रहे राम गोपाल वर्मा

  2. 'धुरंधर' से बड़ी फिल्म बनाने का किया दावा?

  3. दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन पर आधारित होगी कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्टर मोहित सूरी के साथ एक दिलचस्प नए कोलेबोरेशन का ऐलान किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम अभी तय नहीं हुआ है; इसमें RGV स्क्रीनप्ले लिखेंगे और फिल्म को को-प्रोड्यूस करेंगे, जबकि मोहित सूरी इसे डायरेक्ट करेंगे।

दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन

सोशल मीडिया पर अपनी शुरुआती घोषणा के बाद, राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने सोमवार को इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कहानी अंडरवर्ल्ड के दो बड़े नामों दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) और छोटा राजन (Chhota Rajan) के बीच अलगाव की पृष्ठभूमि पर आधारित है, और इसमें बाद की घटनाओं में भारतीय खुफिया एजेंसियों की भूमिका को भी दिखाया जाएगा।

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धुरंधर से बड़ी फिल्म बनाने का किया दावा

RGV ने एक बड़ी तुलना करते हुए दावा किया कि आने वाली फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) से कहीं बड़े पैमाने पर होगी, साथ ही इसे 'सत्या' (Satya) से भी ज्यादा असलियत के करीब बताया। राम गोपाल वर्मा ने मोहित सूरी के साथ अपनी फिल्म की कहानी का खुलासा किया। X पर कहानी के बारे में जानकारी देते हुए, राम गोपाल वर्मा ने बताया कि फिल्म उस दौर पर आधारित होगी जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन अलग हुए थे, और यह टकराव 'सौत्या' नाम के एक व्यक्ति से जुड़ा था।

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राम गोपाल ने बताई फिल्म की कहानी?

RGV ने लिखा, 'कहानी दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच 'सौत्या' नाम के व्यक्ति की वजह से हुए अलगाव के समय की है, और इसमें दिखाया जाएगा कि बाद की घटनाओं में भारतीय खुफिया एजेंसियां कैसे शामिल थीं, जिससे 1993 के सीरियल धमाकों के बाद की कुछ अहम घटनाएं हुईं'।


RGV ने की मोहित सूरी की तारीफ

इसलिए, यह फिल्म अपराध की दुनिया को खुफिया ऑपरेशन्स और मुंबई के अंडरवर्ल्ड इतिहास के सबसे अहम दौर की घटनाओं के साथ जोड़ेगी। RGV ने कहानी के प्रति मोहित सूरी के नजरिए की तारीफ की। राम गोपाल वर्मा ने यह भी बताया कि उन्हें क्यों लगता है कि मोहित सूरी (Mohit Suri) इस कहानी को पर्दे पर लाने के लिए सबसे सही व्यक्ति हैं।

राम गोपाल वर्मा ने लिखा, 'मेरा मानना है कि मोहित की फिल्म 'धुरंधर' के मुकाबले बहुत बड़े पैमाने पर होगी और दिल से 'सत्या' की तरह जमीन से जुड़ी होगी'।

RGV और मोहित सूरी की आने वाली फिल्म की कहानी ने पहले ही उत्सुकता पैदा कर दी है, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि गैंगस्टर वाली है और इसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों की भूमिका है। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक कास्ट की घोषणा नहीं की है।

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