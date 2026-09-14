'Dhurandhar से बड़ी...' मोहित सूरी संग अंडरवर्ल्ड पर फिल्म ला रहे Ram Gopal Varma, दिखेगी दाऊद-छोटा राजन की कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्टर मोहित सूरी के साथ एक दिलचस्प नए कोलेबोरेशन का ऐलान किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम अभी तय नहीं हुआ है; इसमें RGV स्क्रीनप्ले लिखेंगे और फिल्म को को-प्रोड्यूस करेंगे, जबकि मोहित सूरी इसे डायरेक्ट करेंगे।

दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन सोशल मीडिया पर अपनी शुरुआती घोषणा के बाद, राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने सोमवार को इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कहानी अंडरवर्ल्ड के दो बड़े नामों दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) और छोटा राजन (Chhota Rajan) के बीच अलगाव की पृष्ठभूमि पर आधारित है, और इसमें बाद की घटनाओं में भारतीय खुफिया एजेंसियों की भूमिका को भी दिखाया जाएगा।

यह भी पढ़ें- Ram Gopal Verma की फिल्म में इस खास रोल में नजर आएंगे हर्षवर्धन राणे, निर्देशक को बताया जादूगर धुरंधर से बड़ी फिल्म बनाने का किया दावा RGV ने एक बड़ी तुलना करते हुए दावा किया कि आने वाली फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) से कहीं बड़े पैमाने पर होगी, साथ ही इसे 'सत्या' (Satya) से भी ज्यादा असलियत के करीब बताया। राम गोपाल वर्मा ने मोहित सूरी के साथ अपनी फिल्म की कहानी का खुलासा किया। X पर कहानी के बारे में जानकारी देते हुए, राम गोपाल वर्मा ने बताया कि फिल्म उस दौर पर आधारित होगी जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन अलग हुए थे, और यह टकराव 'सौत्या' नाम के एक व्यक्ति से जुड़ा था।

राम गोपाल ने बताई फिल्म की कहानी? RGV ने लिखा, 'कहानी दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच 'सौत्या' नाम के व्यक्ति की वजह से हुए अलगाव के समय की है, और इसमें दिखाया जाएगा कि बाद की घटनाओं में भारतीय खुफिया एजेंसियां कैसे शामिल थीं, जिससे 1993 के सीरियल धमाकों के बाद की कुछ अहम घटनाएं हुईं'।

With regard to the film I am co producing, with @Mohit11481 directing .. yes , I wrote the script but he upped it far higher to an altogether another dimension ..

The story is set in the times of the Dawood ibrahim , Chota Rajan split , due to a man called Sautya and how the… — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) September 14, 2026

RGV ने की मोहित सूरी की तारीफ इसलिए, यह फिल्म अपराध की दुनिया को खुफिया ऑपरेशन्स और मुंबई के अंडरवर्ल्ड इतिहास के सबसे अहम दौर की घटनाओं के साथ जोड़ेगी। RGV ने कहानी के प्रति मोहित सूरी के नजरिए की तारीफ की। राम गोपाल वर्मा ने यह भी बताया कि उन्हें क्यों लगता है कि मोहित सूरी (Mohit Suri) इस कहानी को पर्दे पर लाने के लिए सबसे सही व्यक्ति हैं।