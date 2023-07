Preity Zinta: प्रीति जिंटा के जुड़वा बच्चों का हुआ मुंडन, एक्ट्रेस ने फोटो शेयर कर बताई रस्म की अहमियत

नई दिल्ली, जेएनएन। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री से नदारद हैं। वह विदेश में अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। साल 2021 में उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिसके बाद अब जाकर उन्होंने बच्चों को मुंडन करवाया है। प्रीति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुंडन सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की हैं। फोटो शेयर करने के साथ ही उन्होंने इस रिवाज की अहमियत भी बताई।

प्रीति ने अपने बच्चों- जय और जिया की फोटो शेयर की, जिसमें दोनों जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। कैमरे की तरफ उनकी पीठ है। फोटो शेयर करने के साथ ही प्रीति ने बताया कि हिंदू धर्म में मुंडन सेरेमनी का मतलब क्या होता है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''इस वीकेंड आखिरकार मुंडन सेरेमनी हुई। हिंदुओं के लिए पहली बार बाल मुंडवाना उनके पिछले जन्म की यादों से शुद्धिकरण और भूतकाल से आजादी मिलना माना जाता है। ये हैं जय और जिया अपनी मुंडन सेरेमनी के बाद।''

So the “Mundan ceremony” finally happened this weekend. For Hindus the first shaving off the hair for babies is considered to be a gesture of purification from the memory of their previous births and freedom from the past. Here are Jai & Gia post their mundan ceremony.… pic.twitter.com/5lXk7PDXSp