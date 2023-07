शिव भक्ति में लीन हुए पावर स्टार पवन सिंह, सावन के मीहीने में लेकर आए 'ए भोले बाबा' गाना

पवन सिंह ने कहा है कि भगवान शिव हमेशा से हमारे आराध्य रहे हैं और यह पवित्र महीना उनके लिए समर्पित है। मेरा गाना भोलेनाथ के भक्तों को समर्पित है जो कठिन तप कर इन दिनों कांधे पर कांवर लेकर उनके दरबार में जाते हैं और उनका जलाभिषेक करते हैं। मेरी श्रद्धा बाबा भोलेनाथ में टूट रही है इसलिए हर साल उनकी स्थिति में मैं भक्ति गीत लेकर आता हूं।

Pawan Singh New Shiv Bhajan Savan Geet Ae Bhole Baba Release On Youtube

नई दिल्ली, जेएनएन। Pawan Singh New Savan Geet Ae Bhole Baba Released: भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का सावन स्पेशल गाना 'ए भोले बाबा' रिलीज के साथ ही वायरल हो रहा है। एक बार फिर से पवन सिंह ने अपनी इस भक्तिमई गाने से शिव भक्तों पर जादू कर दिया है, जिस वजह से यह गाना तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि सावन की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने भोजपुरी गानों की बरसात होती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पवन सिंह ने अपने पहले ही गाने से श्रद्धालुओं को भक्ति के सागर में सराबोर कर दिया है। वही कांवर लेकर बाबा भोलेनाथ के दर जा रहे श्रद्धालुओं के बीच भी पवन सिंह का यह गाना खूब सुना जा रहा है। इस गाने को अभी तक 24 घंटे से भी कम समय में 50 लाख से अधिक लोगों ने देख लिया है और यह गाना हर सेकंड तेजी से व्यूज के सारे रिकॉर्ड को तोड़ता नजर आ रहा है। शिव भक्ति में लीन हुए पवन सिंह गाना 'ए भोले बाबा' को मां अम्मा फिल्म भक्ति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया है जिसे खूबसूरत आवाज पावर स्टार पवन सिंह ने दी है। इसको लेकर पवन सिंह ने कहा है कि भगवान शिव हमेशा से हमारे आराध्य रहे हैं और यह पवित्र महीना उनके लिए समर्पित है। मेरा यह गाना भगवान भोलेनाथ के भक्तों को समर्पित है जो कठिन तप कर इन दिनों कांधे पर कांवर लेकर उनके दरबार में जाते हैं और उनका जलाभिषेक करते हैं। मेरी श्रद्धा बाबा भोलेनाथ में टूट रही है इसलिए हर साल उनकी स्थिति में मैं भक्ति गीत लेकर आता हूं। इस साल भी कई भक्ति गीत लेकर आऊंगा लेकिन उससे पहले मैं भोजपुरी के सुधि श्रोताओं के साथ-साथ भगवान शिव के श्रद्धालुओं से आग्रह करूंगा कि आप मेरे इस गाने को और भी बड़ा बनाएं। आपको बता दें कि गाना 'ए भोले बाबा' गीतकार विजय चौहान है, जबकि म्यूजिक विकी वॉक्स का है। यह गाना ऑडियो म्यूजिक लखनऊ में रिकॉर्ड किया गया है। गाने के म्यूजिक वीडियो में प्रियंका महाराज मुख्य रूप से नजर आ रही हैं गाने का निर्देशन रवि पंडित ने किया है और कोरियोग्राफी विशाल गुप्ता ने किया है। पवन सिंह के इस गाने का डिजिटल पार्टनर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन है।

Edited By: Priti Kushwaha