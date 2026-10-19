ट्रोलिंग से नहीं डरतीं Neha Kakkar! खुद कुबूला सच, बोलीं- 'पता है गालियां मिलेंगी, फिर भी...'

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। सिंगर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) का नाम अक्सर ट्रोलर्स के बीच चर्चा में रहता है। इसका मुख्य कारण उनके और भाई सोनू कक्कड़ के बनाए गाने हैं। सिंगर टॉपिक और लिरिक्स (Neha Kakkar Songs) ही ऐसे सेलेक्ट करती हैं जिसकी वजह से विवाद हो?

कैंडी शॉप गाने पर हुआ था बवाल उनका एक गाना कैंडी शॉप (Candy Shop By Neha Kakkar) काफी दिनों तक विवादों में रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह गाने का वीडियो और उसमें नेहा कक्कड़ के डांस मूव्स थे। सोशल मीडिया पर लोगों ने नेहा के हुक स्टेप्स को जरूरत से ज्यादा बोल्ड, अश्लील और आपत्तिजनक बताया। अब नेहा ने फाइनली इस पर अपनी बात रखते हुए बताया कि वो जानबूझकर इस तरह के गाने बनाती हैं।

नेहा ने कहा कि वो जानती हैं कि इन गानों पर विवाद होगा लेकिन वो फिर भी इसे बनाती रहेंगी। करीना कपूर के पॉडकास्ट मिर्ची प्लस पर बातचीत करते हुए नेहा ने कहा, 'अब तक तो हमें पता चल ही गया है कि ‘बारह लड़के साथ घूमे’ जैसे गाने बनाने के लिए लोग हमें ट्रोल करेंगे। लेकिन सच कहूं तो, हम जानबूझकर ऐसे गाने बनाते हैं। हम ऐसे गाने इसलिए बनाते हैं क्योंकि लोग इन पर जमकर नाचते हैं।

लोग इस पर खूब नाचते हैं ये वही गाने हैं जिन्हें लोग अपनी पार्टियों में बजाते हैं, जबकि साथ ही साथ व्यूज पाने के लिए हमें ट्रोल भी करते हैं। हमें पता है कि हमें ट्रोल किया जाएगा, लेकिन हमें यह भी पता है कि लोग इन गानों पर नाचेंगे भी, इसलिए हम गाने बनाते रहते हैं।'