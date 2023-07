Neha Bhasin 'Barbie' Look: नेहा भसीन पर चढ़ा 'बार्बी' का खुमार, बदल डाला हुलिया, लुक ने बटोरी वाहवाही

Neha Bhasin Barbie Look बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर नेहा भसीन की क्रिएटिविटि सबने देखी है। वह अच्छा गाने के साथ ही अपनी फैशन च्वाइस को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। हालिया रिलीज फिल्म बार्बी का खुमार बॉलीवुड के लगभग हर सिलेब्रिटी पर देखने को मिल रहा है। नेहा भसीन पर भी इसका खुमार चढ़ा है। उन्होंने खुद को बार्बी के लुक में पूरी तरह से तैयार किया।

File Photo of Barbie Film and Neha Bhasin