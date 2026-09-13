Nawazuddin Siddiqui ने एक साथ ठुकाराई थीं 200 फिल्में, रातों-रात एक मूवी ने पलट दी थी एक्टर की किस्मत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई है, जिससे उन्हें क्रिटिक्स की तारीफ और दर्शकों का प्यार दोनों मिला है। लेकिन इस एक्टर के करियर में एक फिल्म ऐसी थी जिसने उनके करियर को एक नया मोड़ दिया और उन्हें पहली बार स्टार जैसा महसूस कराया। वो फिल्म थी 'गैंग्स ऑफ वासेपुर 2' है।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) ने हाल ही में अनुराग कश्यप की डायरेक्ट की गई इस फिल्म का उनके प्रोफेशनल जीवन पर पड़े असर के बारे में बात की। उन्होंने फिल्म की रिलीज के बाद उन्हें मिलने वाले काम में आए जबरदस्त बदलाव को भी याद किया।

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नवाजुद्दीन ने ठुकराए ऑफर्स ऐसी आजादी मिलने के बावजूद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए जल्दबाजी न करने का फैसला किया। एक्टर ने बताया कि उन्हें कोई भी स्क्रिप्ट इतनी दमदार नहीं लगी कि वे उसे साइन कर सकें।

उन्होंने कहा, 'मैंने उन स्क्रिप्ट्स में से एक भी नहीं चुनी क्योंकि मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई। मैंने तय किया कि मैं सही स्क्रिप्ट का इंतजार करूंगा। भगवान की कृपा से, मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि जल्द ही मुझे कुछ बहुत अच्छी फिल्में मिलने लगीं'।