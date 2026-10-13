Udit Narayan ने गाया था ये 'चटपटा' डांडिया गीत, अलका याग्निक ने भी लगाए सुर; अक्षय-ऐश्वर्या पर फिल्माया गया गाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पूरे देश में इस वक्त नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। मां के भजन-गीतों के साथ लोग जमकर गरबा-डांडिया कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा में भी कई गाने ऐसे बने जिन पर लोग खूब डांडिया और गरबा करते हैं।

साल 1999 में एक ऐसा ही गाना आया, जो था तो असल में एक लव सॉन्ग (Love Song) लेकिन उस गाने में डांडिया का कॉकटेल भी मिला और इस गाने को उदित नारायण और अलका याग्निक ने अपनी आवाज दी थी, जो आज भी हिट है।

कौन सा है वह गीत? अब यूं तो डांडिया और गरबा के लिए बॉलीवुड में कई गाने (Garba Dandiya Songs) बने, लेकिन साल 1999 में आई फिल्म 'आ अब लौट चलें' (Aa Ab Laut Chalen) में भी एक ऐसा ही गाना सुनाई दिया और उस गाने का नाम है यही है प्यार (Yahi Hai Pyaar)। जी हां, ये वही गाना है जो अक्सर गरबा-डांडिया उत्सव में सुनाई दे जाता है।

आजकल गरबा-डांडिया में खूब फिल्मी गाने भी बजते हैं, ऐसे में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया ये गाना भला कोई कैसे भूल सकता है। गाने में ऐश्वर्या-अक्षय के साथ सुमन रंगनाथन भी नजर आईं। इस गाने पर लोग अब भी डांडिया और गरबा करते हैं। यही वजह है कि यह गाना अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करता है।

3 दिग्गज सिंगरों ने दी गाने को आवाज इस गाने को उस दौर के तीन दिग्गज सिंगरों ने अपनी आवाज से सजाया था। गाने को अलका याग्निक, उदित नारायण के साथ जसपिंदर नरूला ने भी गाया था। इस गाने का संगीत नदीम-श्रवण ने तैयार किया था। उस दौर में नदीम-श्रवण के संगीत का जादू था। हर दूसरी फिल्म में इनका ही संगीत नजर आ रहा था।