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National Film Awards 2026 LIVE: गुजरात में पहली बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स, राष्ट्रपति करेंगी सितारों को सम्मानित

72nd National Film Awards LIVE: गुजरात में 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का आयोजन हुआ। आज सभी विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।

By Rinki Tiwari Tue, 22 Sep 2026 03:35 PM (IST)
72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स लाइव अपडेट

72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स लाइव अपडेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 18 जुलाई 2026 को 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विजेताओं की लिस्ट जारी की गई थी। अब वो घड़ी आ गई है, जब समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।

इस बार का नेशनल फिल्म अवॉर्ड इसलिए भी खास है, क्योंकि इतिहास में पहली बार यह समारोह दिल्ली की जगह गुजरात में होगा। 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में एकता नगर में समारोह है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के सामने आयोजित समारोह में सितारों को सम्मानित किया जा रहा है। 

इस बार राष्ट्रपति द्वारा जिन सितारों को सम्मानित किया जाएगा, उनमें कार्तिक आर्यन, यामी गौतम, ममूटी, फिल्म श्रीकांत, संजय मिश्रा और रणदीप हुड्डा समेत स्टार्स शामिल हैं। 

22 Sept 20264:28:04 PM

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स लाइव: किसे मिला स्पेशल मेंशन

नेशनल अवॉर्ड समारोह में स्पेशल मेंशन लोकेश घई और जयमिन मोदी को मिला। यह स्पेशल मेंशन उन्हें फिल्म छोला डोरा और सुई के लिए मिला। मलयालम फिल्म भद्र काली नाटकम के लिए आनंद ज्योति पलकप्पिल्ली को भी स्पेशल मेंशन मिला। 

22 Sept 20264:10:41 PM

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स लाइव: जर्नी पर बोले ममूटी

बेस्ट एक्टर विजेता ममूटी ने जूरी को धन्यवाद करते हुए अपनी जर्नी के बारे में बात की है। उन्होंने कहा, "हमेशा की तरह देश से पहचान मिलना किसी भी कलाकार के लिए प्रेरणा की बात होती है। मैं खुशकिस्मत हूं कि यह मेरा चौथा मौका है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं लंबे समय तक अपने दर्शकों का मनोरंजन कर पाया हूं।"

22 Sept 20263:51:06 PM

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स लाइव: किसे मिलेगा दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड?

300 फिल्मों में काम कर चुके दिग्गज अभिनेता अनंत नाग (Anant Nag) को नेशनल फिल्म अवॉर्ड समारोह में दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा।

22 Sept 20263:41:32 PM

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स लाइव: यामी गौतम को पहली बार मिलेगा अवॉर्ड

एक्ट्रेस यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिलेगा। उन्हें 2024 में आई फिल्म आर्टिकल 360 के लिए सम्मानित किया जाना है।

22 Sept 20263:39:29 PM

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स लाइव: दो सितारों को मिलेगा बेस्ट एक्टर का खिताब

नेशनल अवॉर्ड्स में इस बार दो अभिनेताओं को बेस्ट लीड एक्टर का अवॉर्ड मिलेगा- कार्तिक आर्यन और ममूटी। कार्तिक को फिल्म 'चंदू चैम्पियन' के लिए सम्मानित किया जाएगा और ममूटी को 'ब्रह्मयुगम' के लिए। 

22 Sept 20263:35:16 PM

नेशनल फिल्म अवॉर्ड लाइव: पहली बार दिल्ली से बाहर हो रहा समारोह

पहली बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड दिल्ली से बाहर आयोजित हुआ है। गुजरात के केवड़िया में एकता नगर में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को सम्मानित करेंगी।  