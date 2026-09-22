National Film Awards 2026 LIVE: गुजरात में पहली बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स, राष्ट्रपति करेंगी सितारों को सम्मानित

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 18 जुलाई 2026 को 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विजेताओं की लिस्ट जारी की गई थी। अब वो घड़ी आ गई है, जब समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।

इस बार का नेशनल फिल्म अवॉर्ड इसलिए भी खास है, क्योंकि इतिहास में पहली बार यह समारोह दिल्ली की जगह गुजरात में होगा। 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में एकता नगर में समारोह है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के सामने आयोजित समारोह में सितारों को सम्मानित किया जा रहा है।

इस बार राष्ट्रपति द्वारा जिन सितारों को सम्मानित किया जाएगा, उनमें कार्तिक आर्यन, यामी गौतम, ममूटी, फिल्म श्रीकांत, संजय मिश्रा और रणदीप हुड्डा समेत स्टार्स शामिल हैं।