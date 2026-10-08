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Nana Patekar Death Live Updates: नाना पाटेकर के घर के बाहर बिलखकर रोए फैंस, नम आंखों से दे रहे श्रद्धांजलि

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। तमाम सिनेमा जगत के सितारों ने नाना की मौत पर शोक जताया है। नाना पाटेकर के देहांत से जुड़े जरूरी अपडेट्स यहां पढ़ें-

By Surabhi Shukla Thu, 08 Oct 2026 11:56 AM (IST)
नाना पाटेकर का 75 साल की आयु में निधन

नाना पाटेकर का 75 साल की आयु में निधन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर (Nana Patekar) का 8 अक्टूबर को निधन हो गया। वह 75 साल के थे। मेडिकल टीम जब उनके घर पहुंची तो एक्टर बेहोश मिले। उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। यह मेडिको-लीगल केस है, इसलिए आज पोस्टमार्टम किया जाएगा।

मणिपाल अस्पताल में डॉक्टरों ने सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्हें बचाने के लिए करीब 45 मिनट तक लगातार सीपीआर दिया गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

8 Oct 202612:24:23 PM

विराट कोहली ने दी नाना को श्रद्धांजलि

विराट कोहली ने नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताते हुए उन्हें भारतीय सिनेमा का सच्चा दिग्गज बताया। उन्होंने कहा कि नाना का काम और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक जिंदा रहेगी। रेस्ट इन पीस, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे।

 

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8 Oct 202611:56:23 AM

घर के बाहर जमा हुई भीड़

उनकी मौत के बाद कई फैंस उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। एक वीडियो में डोनाजे इलाके में नाना पाटेकर के पुणे स्थित घर 'नानाची वाड़ी' के बाहर एक फैन फूट-फूटकर रोता हुआ दिखाई दिया, जबकि एक दूसरा व्यक्ति उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था।

 

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8 Oct 202611:45:06 AM

नितिन गडकरी ने नाना को बताया अपना करीबी दोस्त

नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर उनके बहुत करीबी दोस्त थे और दोनों के बीच कई सालों से परिवार जैसा रिश्ता था।

नितिन गडकरी ने कहा कि नाना ने किसानों के लिए बेहद संवेदनशीलता के साथ शानदार काम किया। गडकरी ने कहा कि सामाजिक चेतना, सामाजिक जिम्मेदारी और समाज के प्रति संवेदनशीलता नाना के व्यक्तित्व की खास पहचान थीं।

8 Oct 202611:13:37 AM

पीएम मोदी ने नाना पाटेकर को बताया सच्चा क्रांतिवीर

पीएम मोदी ने कहा कि नाना पाटेकर एक सच्चे ‘क्रांतिवीर’ थे, जिन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी खामोशी भी उतनी ही असरदार थी, जितनी उनकी आवाज दमदार थी। उन्होंने लगातार देशविरोधी तत्वों पर लगाम लगाने की बात कही। पीएम मोदी ने नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना जताई।

8 Oct 202611:10:12 AM

अनुपम खेर ने नाना पाटेकर को किया याद

अनुपम खेर इस समय वॉशिंगटन डीसी में हैं। वह अपना नाटक खत्म करके निकले ही थे जब कुछ घंटे पहले उन्हें अपने दोस्त नाना पाटेकर के निधन की बेहद दुखद खबर मिली। 

8 Oct 202611:01:49 AM

अमित शाह ने नाना पाटेकर के निधन पर जताया दुख

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता नाना पाटेकर के निधन को कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि पांच दशकों तक नाना पाटेकर ने अपने सहज अभिनय और दमदार संवाद अदायगी से दर्शकों के दिल पर अमिट छाप छोड़ी। गंभीर सामाजिक विषय हों या हास्य-व्यंग्य, उन्होंने जिस किरदार को निभाया, उसे जीवंत बना दिया।

 

8 Oct 202611:08:10 AM

राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी विदाई

नाना पाटेकर की आखिरी इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार पुणे स्थित उनके फार्म हाउस में किया जाएगा। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार पुणे में ही होने की संभावना है।

 

सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने अभिनेता नाना पाटेकर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया है। यह फैसला मराठी थिएटर के साथ-साथ मराठी और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए लिया गया है।