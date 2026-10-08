Nana Patekar Death Live Updates: नाना पाटेकर के घर के बाहर बिलखकर रोए फैंस, नम आंखों से दे रहे श्रद्धांजलि
हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। तमाम सिनेमा जगत के सितारों ने नाना की मौत पर शोक जताया है। नाना पाटेकर के देहांत से जुड़े जरूरी अपडेट्स यहां पढ़ें-
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर (Nana Patekar) का 8 अक्टूबर को निधन हो गया। वह 75 साल के थे। मेडिकल टीम जब उनके घर पहुंची तो एक्टर बेहोश मिले। उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। यह मेडिको-लीगल केस है, इसलिए आज पोस्टमार्टम किया जाएगा।
मणिपाल अस्पताल में डॉक्टरों ने सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्हें बचाने के लिए करीब 45 मिनट तक लगातार सीपीआर दिया गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
विराट कोहली ने दी नाना को श्रद्धांजलि
विराट कोहली ने नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताते हुए उन्हें भारतीय सिनेमा का सच्चा दिग्गज बताया। उन्होंने कहा कि नाना का काम और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक जिंदा रहेगी। रेस्ट इन पीस, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे।
घर के बाहर जमा हुई भीड़
उनकी मौत के बाद कई फैंस उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। एक वीडियो में डोनाजे इलाके में नाना पाटेकर के पुणे स्थित घर 'नानाची वाड़ी' के बाहर एक फैन फूट-फूटकर रोता हुआ दिखाई दिया, जबकि एक दूसरा व्यक्ति उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था।
नितिन गडकरी ने नाना को बताया अपना करीबी दोस्त
नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर उनके बहुत करीबी दोस्त थे और दोनों के बीच कई सालों से परिवार जैसा रिश्ता था।
नितिन गडकरी ने कहा कि नाना ने किसानों के लिए बेहद संवेदनशीलता के साथ शानदार काम किया। गडकरी ने कहा कि सामाजिक चेतना, सामाजिक जिम्मेदारी और समाज के प्रति संवेदनशीलता नाना के व्यक्तित्व की खास पहचान थीं।
#WATCH | Nagpur, Maharashtra | On the demise of veteran actor Nana Patekar, Union Minister Nitin Gadkari says, "Nana Patekar was a very close friend of mine; we shared a family-like bond for many years. He did exemplary work with deep sensitivity for farmers, addressing issues related to water and water conservation... Social consciousness, a sense of social responsibility, and social sensitivity were defining traits of his personality... His contributions to both Hindi and Marathi cinema will be cherished for years to come... His demise is a significant loss to our social and national life. During the Kargil War, Nana even went to the front lines, donning the uniform; on numerous occasions, he demonstrated his heroic spirit and patriotism... These contributions will undoubtedly be remembered by society and the nation in the future..."— ANI (@ANI) October 8, 2026
पीएम मोदी ने नाना पाटेकर को बताया सच्चा क्रांतिवीर
पीएम मोदी ने कहा कि नाना पाटेकर एक सच्चे ‘क्रांतिवीर’ थे, जिन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी खामोशी भी उतनी ही असरदार थी, जितनी उनकी आवाज दमदार थी। उन्होंने लगातार देशविरोधी तत्वों पर लगाम लगाने की बात कही। पीएम मोदी ने नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना जताई।
#WATCH | Delhi | Speaking on the demise of veteran Actor Nana Patekar, PM Modi says, "This morning we got the news that the renowned actor Nana Patekar is no longer with us. He was an exceptional artist who won the hearts of audiences through a variety of roles. Nana Patekar’s life was dedicated to the honour and glory of the Tricolour. He refused to be bound by constraints; like a 'Parinda', he soared through the vast skies of cinema. Through his films, he launched scathing attacks on the prevailing societal order. He was a true Krantiveer who fought against social evils. His silence was as impactful as his speech was powerful. He consistently advocated for keeping anti-national elements in check. I pay tribute to Nana Patekar and offer my condolences to his family and admirers."— ANI (@ANI) October 8, 2026
अनुपम खेर ने नाना पाटेकर को किया याद
अनुपम खेर इस समय वॉशिंगटन डीसी में हैं। वह अपना नाटक खत्म करके निकले ही थे जब कुछ घंटे पहले उन्हें अपने दोस्त नाना पाटेकर के निधन की बेहद दुखद खबर मिली।
NANA PATEKAR THE GREATEST?💔💔A couple of hours ago, I received the heartbreaking news that my friend Nana Patekar, one of the finest actors and human beings in Indian cinema, is no more.🥹🥹🥹 I had just finished our performance and taken the curtain call. As I walked into the wings, my director Gajendra told me, “Nana is no more.”🥹 After that, I had to meet people, pose for photographs, smile, sit down for a meal… while trying to absorb what I had just heard. It was terribly difficult. But somewhere, I felt that Nana would have wanted me to finish my work. Fulfil my responsibility to the people who had come to see us. And then, perhaps, remember him. Actually, knowing him, I can almost hear him dismissing the very idea of a tribute: “अरे, तो क्या हो गया? मर गया तो कौन-सी बड़ी बात है? सभी मरते हैं!” That was Nana. Direct, unpretentious, with his own way of saying even the most difficult things.❤️🩹 I will miss you, my friend. Your warmth. Your hugs. Your extraordinary performances. And whenever I miss seeing you, I will watch your films. Though today, I wish I could simply hug you one more time. My love and deepest condolences to your family and to everyone who loved you. अलविदा मेरे दोस्त, नाना पाटेकर। बहुत सारा प्यार। 🙏💔 #NanaPatekar #HeartBreaking— Anupam Kher (@AnupamPKher) October 8, 2026
अमित शाह ने नाना पाटेकर के निधन पर जताया दुख
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता नाना पाटेकर के निधन को कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि पांच दशकों तक नाना पाटेकर ने अपने सहज अभिनय और दमदार संवाद अदायगी से दर्शकों के दिल पर अमिट छाप छोड़ी। गंभीर सामाजिक विषय हों या हास्य-व्यंग्य, उन्होंने जिस किरदार को निभाया, उसे जीवंत बना दिया।
भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता नाना पाटेकर जी का निधन कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पांच दशकों तक उन्होंने अपने सहज अभिनय और सशक्त संवाद अदायगी से दर्शकों के मन पर अमिट छाप छोड़ी। गंभीर सामाजिक विषय हों या हास्य-व्यंग्य, उन्होंने जिस किरदार को निभाया, उसे जीवंत बना दिया। 'नाम फाउंडेशन' के माध्यम से सूखे से जूझ रहे किसान परिवारों की सेवा हो या सीमा पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ाना, वे ख्याति के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी मिट्टी से जुड़े रहे। जब भी उनसे मिलना हुआ, उनकी सरलता व स्पष्टवादिता ने सदैव प्रभावित किया। ईश्वर शोकाकुल परिजनों व प्रशंसकों को यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करें और दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। ॐ शांति शांति शांति— Amit Shah (@AmitShah) October 8, 2026
राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी विदाई
नाना पाटेकर की आखिरी इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार पुणे स्थित उनके फार्म हाउस में किया जाएगा। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार पुणे में ही होने की संभावना है।
सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने अभिनेता नाना पाटेकर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया है। यह फैसला मराठी थिएटर के साथ-साथ मराठी और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए लिया गया है।