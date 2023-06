Happy Birthday Mukesh Khanna: महाभारत में कैसे मिला मुकेश को भीष्म पितामह का किरदार, खुद एक्टर ने किया खुलासा

नई दिल्ली, जेएनएन। Happy Birthday Mukesh Khanna: सिनेमा जगत के शक्तिमान यानी अभिनेता मुकेश खन्ना 23 जून को अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं। अभिनेता ने पर्दे पर यूं तो कई किरदार निभाए हैं, लेकिन लोग उन्हें आज भी एक सुपरहीरो से ही जानते हैं।

टीवी शो शक्तिमान में उन्होंने सुपरहीरो का किरदार निभाया था। वह हवा में उड़ते हुए और दुश्मनों को पीटते नजर आते थे और इसी वजह से 90 के दशक में बच्चे-बच्चे की जुबां पर शक्तिमान का नाम था।

इसके अलावा एक्टर ने महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार भी निभाया था, जिसे दर्शकों ने तो काफी पसंद किया था, लेकिन इस रोल से पहले वह किसी और का किरदार निभाना चाहते थे। वह क्या था इसका एक किस्सा हम आपको बता रहे हैं, जिसे खुद मुकेश खन्ना ने साझा किया था।

बीआर चोपड़ा की महाभारत को काफी पसंद किया गया था। कोरोना काल में यह यादें एक बार फिर ताजा हुई थी। इसी बीच एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने अपने किरदार को लेकर बताया था, 'मैं महाभारत में अर्जुन या कर्ण का किरदार निभाना चाहता था, फिर मुझे दुर्योधन का किरदार ऑफर हुआ, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। सबने कहा कि मैं पागलपन कर रहा हूं, क्योंकि दुर्योधन का किरदार काफी शानदार था, लेकिन मैंने कहा कि मैं निगेटिव रोल कर ही नहीं सकता।'

आगे एक्टर ने बताया था, 'तब मुझे द्रोणाचार्य का किरदार मिला जो मैंने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन मेरी किस्मत में तो 'आयुष्मान भव:' कहना लिखा था। भीष्म पितामह का रोल विजेंद्र घाटगे को दिया गया, लेकिन शायद उन्हें सफेद दाढ़ी लगाना गवारा नहीं था। वो नहीं आए, तब मुझे इस रोल को करने का सौभाग्य मिला और मैं इस बात को अपनी खुशनसीब मानता हूं।'

इस बीच एक्टर ने इस किरदार में काम करने के बाद हुए नुकसान के बारे में भी खुलासा किया था। उन्होंने कहा, 'वैसे तो मुझे महाभारत करने के 90 फीसदी फायदे हुए लेकिन कुछ नुकसान भी हुए। भीष्म पितामह का किरदार निभाने के बाद मुझे ज्यादातर बुजुर्ग किरदारों के रोल मिलने लगे। मुझे शाहरुख खान, अक्षय कुमार से लेकर बॉबी देओल तक के पिता के रोल मिलने लगे। हद तो तब हो गई जब फिल्म 'यलगार' में मैंने फिरोज खान साहब के पिता का रोल निभाया।

Still fighting like a Mighty Warrior pic.twitter.com/FdeaYyxjZ6— Mukesh Khanna (@actmukeshkhanna) May 6, 2020