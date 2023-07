Mukesh Birth Anniversary: नरेंद्र मोदी ने मुकेश को बताया 'सुरों का उस्ताद', नील नितिन मुकेश ने किया रिएक्ट

नई दिल्ली, जेएनएन। Mukesh Birth Anniversary: अपने जमाने में सैड सॉन्ग के लिए मशहूर सिंगर मुकेश (Mukesh) की आज 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है। उनके जन्मदिन पर फैंस से लेकर सेलिब्रिटीज तक मुकेश को याद कर रहे हैं। हाल ही में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भी मुकेश को याद कर उनके लिए एक पोस्ट शेयर किया है।

नरेंद्र मोदी ने मुकेश की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और सिंगर को सुरों के उस्ताद बताया। पीएम मोदी ने कहा-

मुकेश के पोते और एक्टर नील नितिन मुकेश ने पीएम मोदी के इस पोस्ट पर रिएक्शन दिया है।

Pranaam Hon. Prime Minister Sri @narendramodi ji. Truly humbled & honoured by your magnanimity sir. 🙏🏻 This is indeed a proud moment for the entire Mukesh family. My father joins me in thanking you 🙏🏻. This kind gesture of yours, on this special day, will be etched in our… https://t.co/3O1EYZWobm— Neil Nitin Mukesh (@NeilNMukesh) July 22, 2023