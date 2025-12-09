गर्लफ्रेंड को पटाने में काम आएगा Mohammed Rafi का ये रोमांटिक सॉन्ग, 48 साल बाद भी बना हुआ है नंबर-1

Language
    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:18 PM (IST)

    मोहम्मद रफी हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गायक रहे थे। रोमांटिक सॉन्ग के मामले में उन्हें काफी महारथ हासिल थी। इस आधार पर आज हम आपको रफी साहब बेस्ट रो ...और पढ़ें

    मोहम्मद रफी का सबसे बेहतरीन गाना (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के सुरों के सरताज मोहम्मद रफी को भला कौन भूल सकता है। रफी साहब ने अपने सुनहरे सिंगिंग करियर में कई यादगार गाने गाए थे। रोमांटिक सॉन्ग के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं था। ऐसा ही एक पॉपुलर रोमांटिक गीत उन्होने 48 साल पहले अभिनेता ऋषि कपूर की फिल्म के लिए गाया था, जो आज भी अमर है। 

    अगर आप गर्लफ्रेंड को पटाने चाहते हैं तो मोहम्मद रफी का ये गाना आपके लिए कारगर साबित होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस लेख में मोहम्मद रफी के कौन से गीत के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

    मोहम्मद रफी का बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग

    पुराने गानों के बारे में बात की जाए तो उसमें मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के कई मशहूर गीत सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन इन सब में प्यार भरे गीत गाने में असली महारथ रफी साहब ने ही हासिल कर रखी। इसी आधार पर आज हम आपको उनके बेस्ट एवर रोमांटिक सॉन्ग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 1977 में आई एक्टर ऋषि कपूर और तारिक खान  की फिल्म हम किसी से कम नहीं से नाता रखता है। 

    इस मूवी में मोहम्मद रफी ने कई शानदार गीत गाए थे, जिनमें चांद मेरा दिल... (Chand Mera Dil) आज भी पॉपुलर है। रोमांटिक सॉन्ग के तौर पर रिलीज के 48 साल बाद रफी साहब का ये गाना आसानी से लोगों की जुबान पर आ जाता है। अगर आप अपनी प्रेमिका से इजहार-ए-इश्क नहीं कर पा रहे हैं तो बेझिझक मोहम्मद रफी का चांद मेरा दिल गा दीजिए आपका काम बन जाएगा। 

    गौर किया जाए हम किसी से कम नहीं के चांद मेरा दिल गीत की मेकिंग की तरफ तो मोहम्मद रफी ने इसे अपनी जादुई आवाज में गाया था, जबकि संगीतकार आर डी बर्मन साहब ने इसका संगीत तैयार किया था। इसके अलावा महरूह सुल्तानपुरी की कलम से इसके बोल निकले थे।

    रफी साहब के उम्दा गानों में से एक 

    40 साल के सिंगिंग करियर में मोहम्मद रफी ने करीब 25 हजार से अधिक गानों को अपनी आवाज दी थी। उनमें से एक चांद मेरा दिल है, जो फैंस के दिलों को आज भी सुकुन पहुंचाता हैं। 

