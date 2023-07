Sofia And Joe Divorce: 'मॉडर्न फैमिली' स्टार सोफिया वेरगारा और जो मैंगनीलो ने तोड़ी अपनी 7 साल पुरानी शादी

Sofia Vergara And Joe Manganiello Divorce हॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना-माना कपल सोफिया वेरगारा ( Sofia Vergara ) और जो मैंगनीलो ( Joe Manganiello ) के तलाक की खबर आई है। इस खबर के बाद उनके फैंस काफी परेशान हो गए है। इस कपल ने साल 2015 में सगाई की थी। ऐसे में दोनों ने अपनी सात साल पुरानी शादी को खत्म कर दिया।

Sofía Vergara and Joe Manganiello divorce Photo Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights सोफिया वेरगारा और जो मैंगनीलो का तलाक सात साल पुरानी शादी को कपल ने किया खत्म इस खबर के बाद उनके फैंस काफी परेशान है

नई दिल्ली, जेएनएन। Sofia Vergara And Joe Manganiello Divorce : फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन सेलेब्स अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं । रोजाना किसी न किसी की तलाक की खबरें सामने आती हैं। इस बार हॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना-माना कपल सोफिया वेरगारा ( Sofia Vergara ) और जो मैंगनीलो ( Joe Manganiello ) के तलाक की खबर आई है। इस खबर के बाद उनके फैंस काफी परेशान हो गए है। 'मॉडर्न फैमिली' स्टार सोफिया का हुआ तलाक सोफिया वेरगारा और जो मैंगनीलो ने अपनी सात साल पुरानी शादी को खत्म कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने एक बयान जारी कर कहा है कि, 'हमने तलाक का कठिन फैसला लिया है। दो लोगों के रूप में जो एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और एक-दूसरे की परवाह करते हैं। हम धीरे-धीरे इस समय अपनी निजता का सम्मान करने की मांग करते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन के इस नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं।' इतना ही नहीं स्टार्स की ओर से यह भी आग्रह किया गया है कि लोग उन्हें प्राइवेसी दें। View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) काफी समय से रह रहे थे अलग मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 'सोफिया और जो पिछले कुछ समय से अलग रह रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस जोड़े को आखिरी बार जून में होबोकन में एक साथ देखा गया था, जब सोफिया विन्स वॉन के साथ अपने नए प्रोजेक्ट नॉनस के सेट पर जो से मिलने पहुंची थीं। साल 2015 में की थी शादी जो मैंगनीलो और सोफिया वेरगारा ने साल 2015 में शादी की थी। स्पाइडर मैन' एक्टर ने एक पॉडकास्ट में खुलासा करते हुए कहा था कि उन्होंने पहली बार 2010 में एमटीवी म्यूजिक अवॉर्ड्स में वेरगारा को देखा था और दिल हार बैठे थे। इन दिनों एक्ट्रेस इटली में दोस्तों संग वेकेशन पर है। सोफिया ने इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट साझा कीं, उनमें से किसी में भी जो नजर नहीं आए।

Edited By: Aditi Yadav