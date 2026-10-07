76 साल की उम्र में 'डिस्को डांसर' बने Mithun Chakraborty, रूस के टीवी शो में मचाया धमाल; वीडियो वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) किसी अलग पहचान के मोहताज नहीं हैं। कुछ दिन पहले मिथुन दा रूस के दौरे पर मौजूद रहे, जहां वह बतौर इंटरनेशनल गेस्ट मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म वीक में शामिल हुए।

इस बीच सोशल मीडिया पर मिथुन चक्रवर्ती का एक लेटेस्ट वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह रूस के एक टीवी शो के मंच पर अपनी कल्ट क्लासिक फिल्म डिस्को डांसर के आइकॉनिक जिमी जिमी आजा आजा... पर डांस करते दिख रहे हैं। आइए एक नजर उनके इस वीडियो पर डालतें हैं-

76 के उम्र में मिथुन चक्रवर्ती का कमाल का डांस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिथुन चक्रवर्ती का एक वीडियो सामने आया है, जो रूस के एक रियलिटी शो का प्रोमो है, जिसमें मिथुन बतौर मेहमान मौजूद रहे। इस शो में आने के लिए मिथुन दा को शो के सदस्यों ने सम्मान दिया है और उनकी लोकप्रिय फिल्म डिस्को डांसर का जिमी जिमी आजा आजा... (Jimmy Jimmy Aaja Aaja) गाना बजाया, जिस पर मिथुन चक्रवर्ती 76 साल की उम्र में थिरकते हुए नजर आ रहे हैं।