दिल्ली ब्लास्ट से बुरी तरह टूटे Mika Singh, उठाया ये बड़ा कदम
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए दुखद कार विस्फोट के मद्देनजर सिंगर मीका सिंह ने एक बड़ा कदम उठाया है। सिंगर ने दिल्ली के सोहो क्लब में अपना निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए एक दर्दनाक कार विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। यह घटना 10 नवंबर को शाम सात बजे के आसपास हुई थी। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी मशहूर हस्तियों को भी, और वे पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।
इसके अलावा कई सिंगर्स ने अपना कार्यक्रम भी रद्द कर दिया। गायक मीका सिंह आने वाले दिनों में दिल्ली के सोहो क्लब में परफॉर्म करने वाले थे लेकिन इस हादसे की वजह से उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द करने का फैसला किया।
मीका सिंह ने खुद दी जानकारी
खुद मीका सिंह ने इस खबर की पुष्टि अपने इंस्टा स्टोरी में की। अपने शो रद्द होने की जानकारी देते हुए मीका ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की और विस्फोट पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शाते हुए एक हाथ जोड़ा और एक तरफ पट्टी बांधे हुए दिल वाला इमोजी बनाया। मीका सिंह के अलावा, रणवीर सिंह अभिनीत धुरंधर के निर्माताओं ने भी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है, जो 12 नवंबर को मुंबई के नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र (NMACC) में आयोजित होने वाला था।
धुरंधर का ट्रेलर भी टला
बयान में, निर्माताओं ने लिखा, "कल दिल्ली विस्फोट से प्रभावित पीड़ितों और उनके परिवारों के सम्मान में 12 नवंबर को होने वाला धुरंधर ट्रेलर लॉन्च स्थगित कर दिया गया है। ट्रेलर लॉन्च की नई डिटेल्स और दूसरी जानकारी जल्द ही शेयर की जाएगी। आपकी समझ के लिए धन्यवाद। — जियो स्टूडियोज़, बी62 स्टूडियोज़ और टीम धुरंधर।" आदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर में संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे सितारे हैं और यह 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
