दिल्ली ब्लास्ट से बुरी तरह टूटे Mika Singh, उठाया ये बड़ा कदम

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए एक दर्दनाक कार विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। यह घटना 10 नवंबर को शाम सात बजे के आसपास हुई थी। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी मशहूर हस्तियों को भी, और वे पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।

इसके अलावा कई सिंगर्स ने अपना कार्यक्रम भी रद्द कर दिया। गायक मीका सिंह आने वाले दिनों में दिल्ली के सोहो क्लब में परफॉर्म करने वाले थे लेकिन इस हादसे की वजह से उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द करने का फैसला किया।