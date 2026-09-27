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'माता नाच रही हैं...'Mamta Kulkarni का बदला अवतार देख फैंस ने किए सवाल, 90s के गानों पर डांस करती आईं नजर

By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
Published: Sun, 27 Sep 2026 04:54 PM (IST)

संन्यास लेने के बाद साध्वी बनीं ममता कुलकर्णी का राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में अपने 90 के दशक के गानों पर डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है।

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एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी (Mamta Kulkarni) ने जनवरी 2025 में महा कुंभ मेले के दौरान संन्यास ले लिया था और साध्वी बन गई थीं। एक बार फिर सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा हो रही है।

आध्यात्मिक राह अपनाने के बाद एक्ट्रेस ने अपना आध्यात्मिक नाम 'श्री यमई ममता नंद गिरी' रखा था। हालांकि, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल से ममता कुलकर्णी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो 90 के दशक के अपने मशहूर गानों पर डांस करती हुई दिख रही हैं। लोग इसे देखकर काफी हैरान हैं।

ममता कुलकर्णी का डांस हुआ वायरल

वायरल वीडियो में ममता अपने कुछ सबसे मशहूर गानों पर डांस करती हुई दिख रही हैं, जिनमें 'घातक' का 'कोई जाए तो ले आए', 'करण अर्जुन' का 'एक मुंडा मेरी उम्र का' और 'सबसे बड़ा खिलाड़ी' का 'लंबा-लंबा घूंघट' शामिल हैं। इस इवेंट के लिए उन्होंने पर्पल जंपसूट पहना था, जो पारंपरिक साड़ियों और भगवा कपड़ों से बिल्कुल अलग था। आध्यात्मिक रास्ता अपनाने के बाद से उन्हें अक्सर इन्हीं कपड़ों में देखा जाता रहा है।

 
 
 
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उनकी डांस परफॉर्मेंस बहुत जल्द सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने संन्यास लेने के उनके फैसले और अपने पुराने गानों पर परफॉर्म करने के लिए उनकी वापसी पर सवाल उठाए।

सोशल मीडिया पर लोगों ने की आलोचना

एक यूजर ने लिखा- 'माता नाच रही हैं'। दूसरे ने कमेंट किया- 'ये तो साध्वी बन गई थी ना'। एक अन्य ने लिखा - योगिनी से फिर हिरोइन बन गई क्या? चौथे ने लिखा- क्या हुआ संयासन छोड़ दी।

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फिलहाल ममता का ये अंदाज ऑनलाइन चर्चा का विषय बना हुआ है। कई यूजर्स उनके आध्यात्मिक बदलाव के बाद ग्लैमरस अवतार में देखकर हैरान हैं। वहीं दूसरी ओर ममता कुलकर्णी ने वायरल वीडियो या उन पर हो रही टिप्पणियों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

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