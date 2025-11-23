Mahavatar Narsimha ऑस्कर 2026 की दौड़ में शामिल, 300 फिल्मों से होगा मुकाबला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारत और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने और करोड़ों लोगों का दिल जीतने के बाद अश्विन कुमार की डायरेक्ट की हुई एनिमेटेड फीचर फिल्म महावतार नरसिम्हा अब ऑस्कर 2026 की दौड़ में शामिल हो गई है। एनिमेटेड फिल्म ने ऑफिशियली 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स की एलिजिबिलिटी लिस्ट में जगह बना ली है। यह फिल्म अब ऑस्कर 2026 में K-Pop डेमन हंटर्स, ज़ूटोपिया 2, और डेमन स्लेयर: किमेत्सु नो याइबा इनफिनिटी कैसल जैसी ग्लोबल हिट फिल्मों के साथ जगह बनाने के लिए मुकाबला करेगी।

कैसे सिलेक्ट हुई महावतार रनसिम्हा एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अनुसार, बेस्ट एनिमेटेड फीचर के लिए क्वालिफाई करने के लिए फिल्म 40 मिनट से ज्यादा लंबी होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 75% रनटाइम एनिमेशन का हो। इसे यूनाइटेड स्टेट्स में क्वालिफाइंग थिएट्रिकल रिलीज भी होना चाहिए और छह बताए गए मेट्रोपॉलिटन एरिया में से किसी एक में कम से कम लगातार सात दिनों तक पब्लिक में स्क्रीन किया जाना चाहिए। हाल के नियमों में बदलाव के कारण अब एलिजिबल एनिमेटेड फीचर बेस्ट एनिमेटेड फीचर और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर दोनों कैटेगरी के लिए सबमिट कर सकते हैं, यह एक क्राइटेरिया है जिसे महावतार नरसिम्हा ने सफलतापूर्वक पूरा किया है।

फ्रेंचाइजी की आने वाली फिल्में महावतार नरसिम्हा एक बड़ी फ्रेंचाइजी के तौर पर प्लान की गई फिल्म का पहला पार्ट है। आने वाले टाइटल्स में महावतार परशुराम (2027), महावतार रघुनंदन (2029), महावतार द्वारकाधीश (2031), महावतार गोकुलानंद (2033), और दो पार्ट वाली महावतार कल्कि (2035 और 2037) शामिल हैं, जो एनिमेटेड यूनिवर्स को बनाना जारी रखेंगी।