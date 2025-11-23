Language
    Mahavatar Narsimha ऑस्कर 2026 की दौड़ में शामिल, 300 फिल्मों से होगा मुकाबला

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 01:53 PM (IST)

    Mahavatar Narsimha Enters Oscars 2026: अश्विन कुमार की फिल्म महावतार नरसिम्हा 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स की एलिजिबिलिटी लिस्ट में शामिल हो गई है और इसका मुकाबला जूटोपिया 2 और डेमन स्लेयर समेत कई एनिमेटेड फिल्मों से है। फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया है और इसे भारत समेत दुनियाभर में सराहा गया है।

    ऑस्कर की रेस में शामिल हुई महावतार नरसिम्हा

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारत और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने और करोड़ों लोगों का दिल जीतने के बाद अश्विन कुमार की डायरेक्ट की हुई एनिमेटेड फीचर फिल्म महावतार नरसिम्हा अब ऑस्कर 2026 की दौड़ में शामिल हो गई है। एनिमेटेड फिल्म ने ऑफिशियली 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स की एलिजिबिलिटी लिस्ट में जगह बना ली है। यह फिल्म अब ऑस्कर 2026 में K-Pop डेमन हंटर्स, ज़ूटोपिया 2, और डेमन स्लेयर: किमेत्सु नो याइबा इनफिनिटी कैसल जैसी ग्लोबल हिट फिल्मों के साथ जगह बनाने के लिए मुकाबला करेगी।

    कैसे सिलेक्ट हुई महावतार रनसिम्हा

    एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अनुसार, बेस्ट एनिमेटेड फीचर के लिए क्वालिफाई करने के लिए फिल्म 40 मिनट से ज्यादा लंबी होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 75% रनटाइम एनिमेशन का हो। इसे यूनाइटेड स्टेट्स में क्वालिफाइंग थिएट्रिकल रिलीज भी होना चाहिए और छह बताए गए मेट्रोपॉलिटन एरिया में से किसी एक में कम से कम लगातार सात दिनों तक पब्लिक में स्क्रीन किया जाना चाहिए। हाल के नियमों में बदलाव के कारण अब एलिजिबल एनिमेटेड फीचर बेस्ट एनिमेटेड फीचर और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर दोनों कैटेगरी के लिए सबमिट कर सकते हैं, यह एक क्राइटेरिया है जिसे महावतार नरसिम्हा ने सफलतापूर्वक पूरा किया है।

    इन फिल्मों से होगा मुकाबला

    98वें एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए एलिजिबल फिल्मों की पूरी लिस्ट में कई तरह के एनिमेटेड और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जिनमें आर्को, द बैड गाइज 2, चेनसॉ मैन – द मूवी: रेज आर्क, डॉग ऑफ गॉड, एलियो, गैबीज डॉलहाउस: द मूवी, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और द ट्विट्स वगैरह शामिल हैं।

    फ्रेंचाइजी की आने वाली फिल्में

    महावतार नरसिम्हा एक बड़ी फ्रेंचाइजी के तौर पर प्लान की गई फिल्म का पहला पार्ट है। आने वाले टाइटल्स में महावतार परशुराम (2027), महावतार रघुनंदन (2029), महावतार द्वारकाधीश (2031), महावतार गोकुलानंद (2033), और दो पार्ट वाली महावतार कल्कि (2035 और 2037) शामिल हैं, जो एनिमेटेड यूनिवर्स को बनाना जारी रखेंगी।

    एक इंटरव्यू में, अश्विन कुमार ने इस फ्रेंचाइजी को हॉलीवुड सुपरहीरो फिल्मों का देसी जवाब बताया था। उन्होंने कहा, "महावतार फ्रैंचाइज उनके लिए एक जवाब होगी। हम भारतीय दर्शकों और डायस्पोरा के लिए फिल्म के साथ कुछ खास माइलस्टोन और बेंचमार्क हासिल कर रहे हैं। हां, हम वर्ल्ड लेवल पर नहीं हैं क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है, लेकिन हम वहां पहुंच जाएंगे क्योंकि भारत में हमारे पास जुगाड़ का एक सिस्टम है और हम जानते हैं कि चीजों को कैसे समझना है। सातवीं फिल्म तक, हम इसका पता लगा लेंगे।"

    महावतार नरसिम्हा के पहले भारत की ओर से होमबाउंड ऑफिशियल एंट्री के तौर पर गई है जिसमें ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर और विशाल जेठवा ने काम किया है।

