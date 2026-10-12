पर्दे पर दिखेगी मां दुर्गा के स्वरूपों की महागाथा, Maha Devi AdiShakti की रिलीज डेट आई सामने

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र के दिनों में हर तरफ मां दुर्गा की जय-जयकार हो रही है। इस खास मौके पर अब महादेवी आदिशक्ति: द लीजेंड ऑफ मां दुर्गा माइथोलॉजिकल एनिमेटेड फिल्म का आधिकारिक एलान किया गया है। साथ ही फिल्म का फर्स्ट लुक और रिलीज डेट की जानकारी भी मेकर्स की तरफ से दी गई है। आइए इस फिल्म के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं।

बड़े पर्दे पर दिखेगी महादेवी आदिशक्ति की कहानी उसके बाद पौराणिक और धार्मिक विषयों पर आधारित कई एआइ और एनिमेशन निर्मित फिल्मों की घोषणा हुई। इसी क्रम में निर्देशक मिलिंद नंदनवार एनिमेशन फिल्म महादेवी आदिशक्ति: द लीजेंड ऑफ मां दुर्गा बना रहे हैं। इस फिल्म में महिषासुरमर्दिनी से लेकर मां काली तक, मां आदिशक्ति के विभिन्न स्वरूपों के गाथाओं के बारे में दिखाया जाएगा।

कब रिलीज होगी महादेवी आदिशक्ति बात की जाए एनिमेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म महादेवी आदिशक्ति की थिएटर्स रिलीज डेट के बारे में तो इस मूवी मेकर्स की तरफ से इसका भी एलान किया है और बताया है कि फरवरी 2027 में आपको ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर देखने को मिलेगी।

महादेवी आदिशक्ति: द लीजेंड ऑफ मां दुर्गा के निर्देशक मिलिंद नंदनवार का अपनी फिल्म के बारे में ये कहना है- भारत आध्यात्मिकता, भक्ति और कालजयी ज्ञान की भूमि रहा है। सनातन धर्म की कथाओं ने हमारी सभ्यता को आकार दिया है।