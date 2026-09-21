47 साल पहले लता दीदी ने गाया था गाना, अब छठी मैया को सेलिब्रेट कर रहा सिनेमा; दो फिल्मों में दिखेगी 'महापर्व' की कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म 'द वन' ने सिनेप्रेमियों का ध्यान खींचा है, वो इसलिए क्योंकि फिल्म छठी मैया के महत्व को दिखाती है। ये खास इसलिए है क्योंकि इस त्यौहार पर अब तक सिनेमा में ज्यादा कुछ बना नहीं है सिवाय गानों के।

47 साल पहले लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने छठी मैया का गाना 'मेरे माथे का सिंदूर' 1979 में रिलीज हुआ था, इसके सालों बाद अब बॉलीवुड में फिर से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। 2 फिल्मों में दिखेगी छठ पर्व की झलक बॉलीवुड की अपकमिंग 2 फिल्मों में इस बड़े फेस्टिवल की झलक दिखाई जाएगी। पहली फिल्म है द वन (The Vvaan) जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लीड रोल निभा रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और यह 25 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

ट्रेलर में छठी मैया की महिमा दिखाई गई है वहीं द वन (The Vvaan) के गाने छठी मैया (Chhathi Maiya) में तमन्ना भाटिया को छठी मां की पूजा करते हुए दिखाया गया है। आयुष्मान-शरवरी की फिल्म के गाने में दिखी झलक इसके अलावा आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और शरवरी वाघ (Sharvari Wagh) स्टारर 'ये प्रेम मोल लिया' का टाइटल सॉन्ग भी रिलीज हुआ है। जिसमें भी छठ का त्यौहार सेलिब्रेट करते हुए देखा गया है, गाने के आखिरी में शरवरी और आयुष्मान को छठी मैया की पूजा करते हुए देखा गया।

पहली बार सिनेमा में छठ पूजा का सेलिब्रेशन बॉलीवुड में पहली बार छठी मैया को केंद्र में रखकर या उनकी महिमा पर फिल्म 'द वन' बन रही है। इतना ही नहीं दर्शकों को इसके गाना और ट्रेलर काफी पसंद आया है। छठी मैया गाने को अब तक यूट्यूब (YouTube) पर 46 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं वहीं इसके ट्रेलर को 21 मिलियन व्यूज।