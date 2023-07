Ranveer Singh का अर्जुन कपूर और सोनम कपूर से है खास रिश्ता, सालों बाद उठा इस राज से पर्दा

Ranveer Singh Birthday रणवीर ने फिल्म बैंड बाजा बारात से इंडस्ट्री में कदम रखा जो साल 2010 में रिलीज हुई लेकिन असल पहचान उन्हें साल 2014 में आई गोलियों की रासलीला राम-लीला से मिली थी। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं रहा। उन्होंने जो कुछ किया वह अपने दम पर ही किया। आज इंडस्ट्री के वह सुपरस्टार्स में से एक है।

नई दिल्ली, जेएनएन। Ranveer Singh Birthday: बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया में स्टार्स फेमस घरानों से हैं, जिनकी रिश्‍तेदारी दूर-दूर तक फैली है। किसी के रिश्‍तेदार आम लोग हैं तो किसी का पूरा परिवार ही फिल्‍मी दुनिया से जुड़ा है। इन्हीं में से एक है रणवीर सिंह और सोनम कपूर का रिश्ता। जी हां बहुत कम लोग जानते हैं कि सोनम कपूर, अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह कजिन भाई बहन है। रणवीर का कपूर परिवार से खास रिश्ता है। ये सच है की रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं रहा। उन्होंने जो कुछ किया वह अपने दम पर ही किया। आज इंडस्ट्री के वह सुपरस्टार्स में से एक है। कई काफी सालों बाद यह पता चला कि रणवीर का सोनम कपूर से खास कनेक्शन हैं। जी हां, सोनम कपूर और रणवीर सिंह रिश्ते में भाई-बहन लगते हैं। सोनम की नानी के भाई थे रणवीर के दादा रणवीर सिंह के दादा सोनम कपूर की नानी के भाई हैं। इस नाते रणवीर और सोनम का रिश्ता भाई-बहन का है। वहीं अनिल कपूर के बड़े भाई बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर सोनम के कजिन हैं। बता दें, रणवीर सिंह ने सोनम कपूर की शादी के सभी फंक्शन को अटेंड किया था। एक्ट्रेस की शादी के दिनों ही दोनों के रिश्ते का खुलासा हुआ था। अनिल कपूर संग काम कर चुके हैं रणवीर बता दें, रणवीर सिंह ने अनिल कपूर के साथ फिल्म दिल धड़कने दो में काम किया था। इस फिल्म में दोनों ने बाप-बेटे का किरदार निभाया था। पर्दे पर दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद भी आई थी। 'बैंड बाजा बारात' से किया था डेब्यू रणवीर ने फिल्म 'बैंड बाजा बारात' से इंडस्ट्री में कदम रखा, जो साल 2010 में रिलीज हुई, लेकिन असल पहचान उन्हें साल 2014 में आई 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' से मिली थी। रातों-रात रणवीर को सुपरस्टार बन गए थे। बीते 13 सालों में एक्ट्रेस ने कई फिल्मों में काम किया।

