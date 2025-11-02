King X Reaction: जवान का बाप... Shah Rukh Khan की 'किंग' की पहली झलक देख जनता ने सुना दिया फैसला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2 नवंबर यानी आज शाह रुख खान का 60वां बर्थडे (Shah Rukh Khan Birthday) सेलिब्रेट किया जा रहा है। सुपरस्टार के जीवन के इस खास दिन पर उनकी अपकमिंग फिल्म किंग (King) की पहली झलक भी सामने आ गई है, जिसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी। किंग का टाइटल रिवील वीडियो मेकर्स की तरफ से शेयर किया गया है।

जिसमें शाह रुख (Shah Rukh Khan) का धांसू लुक देखकर सोशल मीडिया पर फैंस क्रेजी हो रहे हैं और तरह-तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि किंग के फर्स्ट लुक वीडियो को देखकर प्रशंसक एक्स हैंडल पर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

किंग की पहली झलक देख फैंस हुए क्रेजी थोड़ी देर पहले शाह रुख खान ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर किंग का टाइटल रिवील वीडियो शेयर किया है, जो एक्शन और शाह रुख के दमदार डायलॉग से भरपूर है। इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा है- जवान का भी बाप।

फिल्म किंग का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है, जो इससे पहले फिल्म पठान में किंग खान को डायरेक्ट कर चुके हैं। खास बात ये है कि इस मूवी में पहली बार शाह रुख खान अपनी बेटी सुहाना खान संग बड़े पर्दे पर नजर आएंगे।