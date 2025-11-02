Language
    King X Reaction: जवान का बाप... Shah Rukh Khan की 'किंग' की पहली झलक देख जनता ने सुना दिया फैसला

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:32 PM (IST)

    King Title Reveal Video:सुपरस्टार शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) का आज 60वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर शाह रुख की अगली फिल्म किंग का टाइटल रिवील वीडियो रिलीज किया गया है, जिसमें एक्टर का धांसू अंदाज देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस की तरफ से इसको लेकर तमाम रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। 

    शाह रुख खान की अगली फिल्म किंग (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2 नवंबर यानी आज शाह रुख खान का 60वां बर्थडे (Shah Rukh Khan Birthday) सेलिब्रेट किया जा रहा है। सुपरस्टार के जीवन के इस खास दिन पर उनकी अपकमिंग फिल्म किंग (King) की पहली झलक भी सामने आ गई है, जिसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी। किंग का टाइटल रिवील वीडियो मेकर्स की तरफ से शेयर किया गया है।

    जिसमें शाह रुख (Shah Rukh Khan) का धांसू लुक देखकर सोशल मीडिया पर फैंस क्रेजी हो रहे हैं और तरह-तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि किंग के फर्स्ट लुक वीडियो को देखकर प्रशंसक एक्स हैंडल पर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 

    किंग की पहली झलक देख फैंस हुए क्रेजी

    थोड़ी देर पहले शाह रुख खान ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर किंग का टाइटल रिवील वीडियो शेयर किया है, जो एक्शन और शाह रुख के दमदार डायलॉग से भरपूर है। इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा है- जवान का भी बाप।

    दूसरे ने लिखा है- एक और ब्लॉकबस्टर की तैयारी हो गई है। इतना ही नहीं एक अन्य का कहना है- मैं तो अभी से कल्पना कर रहा हूं कि 2026 में ये मूवी थिएटर्स में किस तरह से धूम मचाने वाली है। 

    इस तरह से शाह रुख खान की अपकमिंग मूवी किंग की पहली झलक देखकर तमाम यूजर्स ने अलग-अलग रिएक्शंस दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो किंग का टाइटल रिवील वीडियो काफी फाडू है, जो इस बात की गारंटी दे रहा है कि पठान और जवान की तरह आने वाले समय में शाह रुख दुनियाभर के सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 

    फिल्म किंग का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है, जो इससे पहले फिल्म पठान में किंग खान को डायरेक्ट कर चुके हैं। खास बात ये है कि इस मूवी में पहली बार शाह रुख खान अपनी बेटी सुहाना खान संग बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। 

    कब रिलीज होगी किंग

    टाइटल रिवील वीडियो के साथ मेकर्स ने ये साफ कर दिया है कि 2026 में किंग को रिलीज किया जाएगा। लेकिन इसकी रिलीज डेट का खुलासा अभी होना बाकी है। माना जा रहा है कि अगले साल क्रिसमस पर शायद इसे रिलीज किया जाए। बता दें कि साल 2023 में आई डंकी के बाद शाह रुख करीब 3 साल बाद किंग के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करेंगे।

