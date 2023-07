'मैं कई रातों से सोया नहीं हूं, चीजें पहले जैसी नहीं रहीं', Dulquer Salmaan का भावुक पोस्ट देख परेशान हुए फैंस

नई दिल्ली, जेएनएन। Dulquer Salmaan Emotional Video: साउथ इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता दुलकर सलमान (Dulquer Salmaan) के एक वीडियो ने उनके चाहने वालों को टेंशन में कर दिया। हाल ही में, सलमान खान ने एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था और फिर तुरंत वीडियो को डिलीट कर दिया था।

दुलकर सलमान ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए वीडियो को मिनटों में ही डिलीट कर दिया था। वीडियो में दुलकर कहते नजर आ रहे हैं-

क्लिप देखते ही फैंस की चिंता बढ़ गई। लोगों ने उनके वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लिया और ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, "दुलकर सलमान को क्या हुआ। उन्होंने पोस्ट करने के बाद डिलीट कर दिया। क्या सब ठीक तो है ना?" एक यूजर ने कहा, "दुलकर सलमान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया और कुछ विवादित कमेंट्स आने के कुछ ही मिनट बाद डिलीट कर दिया। क्या हो रहा है?"

What happened to #DulquerSalmaan 🥺🥺. He posted and deleted it later. Is everything alright to him ?. #KingOfKotha pic.twitter.com/PyGnrwnorw— DON BOY (@preethamtweets_) July 2, 2023