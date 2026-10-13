Khosla Ka Ghosla 2 की नई रिलीज डेट कन्फर्म, इस दिन सिनेमाघरों में लगेंगे हंसी के ठहाके; मजेदार है पहला पोस्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कल्ट क्लासिक खोसला का घोसला का सीक्वल खोसला का घोसला 2 (Khosla Ka Ghosla 2) 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर काफी उत्सुकता थी। यहां तक कि अनुपम खेर और बोमन ईरानी ने तो फिल्म का प्रमोशन भी शुरू कर दिया था।

मगर फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में नहीं पहुंच पाई। किसी कारण फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया था। इसकी वजह सामने नहीं आई थी। हालांकि, अब आखिरकार खोसला का घोसला 2 की नई रिलीज डेट से पर्दा हट गया है।

खोसला का घोसला 2 का पोस्टर आउट अब खोसला का घोसला 2 देखने के लिए दर्शकों को पांच महीने का इंतजार करना पड़ेगा। मेकर्स ने फिल्म का पहला पोस्टर जारी करते हुए इसकी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की है। फिल्म के पोस्टर में सभी स्टार कास्ट दिख रही है। यह पोस्टर ओरिजिनल फिल्म के अनोखे अंदाज को वापस लाता है।

खोसला का घोसला 2 की स्टार कास्ट पोस्टर में अनुपम खेर, बोमन ईरानी, रणवीर शौरी, प्रवीण डबास, तारा शर्मा और किरण जुनेजा फिर से नजर आएंगे और उनके साथ रवि किशन, दिव्या खोसला, निशांत वर्मा, कंगन बरुआ नांगिया और दानिश इकबाल जैसे नए चेहरे भी शामिल होंगे।