गुजराती संस्कृति का रंग, गरबा-डांडिया की जान... कविता कृष्णमूर्ति और भजन गायक ने 27 साल पहले गाया था कल्ट गीत

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। जब भी बॉलीवुड की सबसे सुरीली आवाजों का जिक्र होता है, तो उसमें कविता कृष्णमूर्ति का नाम जरूर शामिल होता है। उन्होंने आंखों की गुस्ताखियां से लेकर तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त, हवा-हवाई और मेरा पिया घर आया जैसे कई चार्टबस्टर गानों में अपनी आवाज दी है।

27 साल पहले हिंदी सिनेमा की दिग्गज सिंगर कविता कृष्णमूर्ति (Kavita Krishnamurthy) ने एक ऐसा गाना गाया था, जो 9 दिन तक नवरात्र में गरबा-डांडिया खेलने के दौरान सबसे पहले बजाया जाता है। इस गाने में गुजरात की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है।

27 सालों में डांडिया खेलते हुए गाने पर खूब झूमे लोग जिस गाने का जिक्र हम अपने इस लेख में कर रहे हैं, वह साल 1999 में रिलीज हुई कल्ट क्लासिक फिल्म हम दिल दे चुके सनम (Hum Dil De Chuke Sanam) का गाना है, जिसके निर्देशन की कमान संजय लीला भंसाली(Sanjay Leela Bhansali) ने संभाली थी। वैसे तो फिल्म के हर गाने ने लोगों के दिलों को छुआ था, लेकिन नवरात्रि में गरबा के दौरान जो सॉन्ग सबसे ज्यादा बजता है, उसके लिरिक्स हैं 'ढोली तारो ढोल बाजे'। गरबा स्पेशल गाने में सलमान खान (Salman Khan) और एश्वर्या राय नजर आए थे, जो आज कालजयी बन चुका है।

हम दिल दे चुके सनम के 'ढोली तारो ढोल बाजे' गाने को कविता कृष्णमूर्ति (Kavita Krishnamurthy Song) के साथ मिलकर विनोद राठौर और करसन सागथिया ने अपनी आवाज दी थी। करसन सागथिया (Karsan Sargathiya Songs) प्रसिद्ध गुजराती लोक गायक और प्लेबैक सिंगर हैं,जिन्हें पारंपरिक गीतो और उनके भजन के जरिए दुनियाभर में पहचान मिली। ये गीत गुजराती लोकसंगीत की शैली से प्रेरित है।

गाने में गुजराती संस्कृति की मिली झलक संजय लीला भंसाली बॉलीवुड के ऐसे निर्देशक हैं, जो अपनी फिल्मों में सिर्फ लार्जर देन लाइफ वाला अनुभव ही दर्शकों को नहीं देते हैं, बल्कि वह पीक डिटेलिंग का भी ध्यान रखते हैं। हम दिल दे चुके सनम के इस गाने को न सिर्फ भंसाली ने कविता कृष्णमूर्ति के साथ गुजराती सिंगर से गवाया, बल्कि इसमें उन्होंने गरबा-डांडिया के दौरान पहने जाने वाले लड़के-लड़कियों के कॉस्ट्यूम, डांस और गायकी, हर एक चीज में गुजरात की संस्कृति को बड़े ही अच्छे से फिल्मी परदे पर उतारा।