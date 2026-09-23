छोटे शहर के लड़के का सपना... नेशनल अवॉर्ड पाकर भावुक हुए Kartik Aaryan, लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार को गुजरात में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया गया। इस दौरान देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इन राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस मामले में अभिनेता कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) का नाम भी शामिल रहा, जिन्हें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 2024 में बेस्ट एक्टर चुना गया। इस उपलब्धि को लेकर कार्तिक ने सोशल मीडिया पर एक इमोशन नोट शेयर किया है।

राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद भावुक हुए कार्तिक 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स (72 National Film Awards) में कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर विजेता घोषित किया गया। गुजरात के एकता नगर (केवड़िया) में आयोजित इस पुरस्कार समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के बाद कार्तिक आर्यन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है और लिखा है-

View this post on Instagram A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan) एक छोटे शहर के लड़के का सपना, देश के हर एक्टर का सपना, बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड, चंदू नहीं, चैंपियन हूं मैं। मैं अपने इस सबसे बड़े सम्मान को देश के हर पैरालंपियन और उन सभी लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा जो नामुमकिन सपने देखने की हिम्मत करते हैं और कभी हार नहीं मानते। इसके अलावा कार्तिक आर्यन ने चंदू चैंपियन फिल्म निर्देशक कबीर खान और भारत सरकार को धन्यवाद कहा है। मालूम हो कि ये पहला मौका है, जब कार्तिक को नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स से नवाजा गया है।