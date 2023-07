Chandu Champion Release Date: 'चंदू' बनेंगे कार्तिक आर्यन, इस दिन रिलीज होगी एक्टर की फिल्म 'चंदू चैंपियन'

Chandu Champion Release Date सत्यप्रेम की कथा (Satyaprem Ki Katha) के बादव अब कार्तिक आर्यन के हाथ एक और नई फिल्म लगी है। एक्टर अपनी इस फिल्म के लिए करीब खान और साजिद नाडियाडवाला से हाथ मिलाया है। मंगलवार को एक्टर ने अपनी एक और नई मूवी का एलान कर दिया है। मूवी के साथ-साथ रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया है।

Kartik Aaryan New Film Chandu Champion Photo Credit Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Chandu Champion Release Date: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों सातवें आसमान पर है। एक्टर एक के बाद एक सुपरहिट मूवी दे रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' (Satyaprem Ki Katha) ने पर्दे पांच दिन में लगभग 42.71 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी बीच एक्टर ने अपनी एक और नई मूवी का एलान कर दिया है। मूवी के साथ-साथ रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया है। अब चंदू बनकर पर्दे पर नजर आएंगे कार्तिक मंगलवार को कार्तिक आर्यन ने अपने आने वाली फिल्म 'चंदू चैंपियन' का एलान किया। इस मूवी के लिए कार्तिक ने निर्माता साजिद नाडियाडवाला, निर्देशक कबीर खान संग हाथ मिलाया है। इस फिल्म की कहानी हार न मानने की असाधारण असल जिंदगी की कहानी पर आधारित है। कहा जा रहा है कि फिल्म में अच्छे वीएफएक्स देखने को मिलेंगे। कबीर खान और साजिद को भरोसा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहेगी। View this post on Instagram A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan) इस दिन रिलीज होगी 'चंदू चैंपियन' ये फिल्म साल 2024 की ईद उल-अजहा के अवसर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कार्तिक आर्यन अगले साल की एक बड़ी कैनवास फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म की कहानी एक खिलाड़ी की असाधारण असल जीवन की कहानी है, जिसमें उसकी कभी हार न मानने की भावना को दर्शाया गया हैं। फिल्म के साथ, दर्शक कार्तिक को एक रियल लाइफ की कहानी पर आधारित फिल्म करते देखेंगे, जिसमें वह लीड चंदू का किरदार निभाएंगे।

Edited By: Aditi Yadav