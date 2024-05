Chandu Champion Song: लो आ गया अरिजीत सिंह का नया गाना, जिम में जोश बढ़ाएगा 'चंदू चैपियन' का टाइटल सॉन्ग

बुधवार को फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी थी कि मूवी का टाइटल सॉन्ग गुरुवार को लॉन्च किया जाएगा। तय समयानुसार आज चंदू चैंपियन का दूसरा गाना तू है चैंपियन रिलीज कर दिया गया है। इस गीत को बॉलीवुड के फेमस सिंगर अरिजीत सिंह ने अपनी जादुई आवाज में गाया है।

कार्तिक आर्यन की फिटनेस जर्नी की कहानी को इस सॉन्ग में दिखाया गया है। जाहिर है कि अब जिम में वर्क आउट के समय चंदू चैंपियन का ये गाना मोटिवेशन का काम करेगा। कुल मिलाकार कहा जाए तो फिल्म का ये सॉन्ग काफी शानदार है और फैंस को दिलों को आसानी से जीत रहा है।

Whenever I watch #TuHaiChampion, the whole journey of #ChanduChampion comes in a flash to me... This song doesn’t only project the physical transformation but also shows my emotional journey of One and a Half years - which by the end of it, has turned me into a better human… pic.twitter.com/WrYCNct7zF— Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) May 30, 2024