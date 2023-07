Kartik Aaryan ने मुंबई में खरीदा साढ़े ₹17 करोड़ रुपये का घर, सत्यप्रेम की कथा हाल ही में हुई हैं रिलीज

Kartik Aaryan 17 crore New Flat कार्तिक आर्यन फिल्म अभिनेता है। अब उन्होंने मुंबई के जुहू इलाके में साढ़े 17 करोड़ रुपये में एक फ्लैट खरीदा है। वह इसे लेकर काफी उत्साहित है। उन्होंने कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। उनकी हाल ही में फिल्म सत्यप्रेम की कथा रिलीज हुई है। इसमें कियारा आडवाणी भी नजर आ रही है।

नई दिल्ली, जेएनएन। Kartik Aaryan 17 crore New Flat: फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन ने मुंबई में 17 करोड़ रुपये का घर खरीदा है। खास बात यह है कि इस बिल्डिंग में उनका पहले से ही एक घर मौजूद है, इसमें उनसे माता-पिता रहते हैं। उनका फ्लैट मुंबई के जुहू इलाके में है। कार्तिक आर्यन ने एक बार फिर प्रॉपर्टी में पैसे निवेश किए हैं। उन्होंने साढ़े ₹17 करोड़ में मुंबई के जुहू इलाके में स्थित सिध्दीविनायक अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदा है। कार्तिक आर्यन ने किसका का घर किराए पर लिया हुआ था? इसके पहले, खबर आई थी कि कार्तिक आर्यन ने मुंबई में एक घर किराए पर ले रखा है। इसका महीने का किराया साढ़े ₹7 लाख है। उन्होंने शाहिद कपूर का घर किराए पर लिया हुआ है। अब उन्होंने इसी इलाके में नया घर खरीदा है। जहां, कार्तिक आर्यन का घर आठवें फ्लोर पर है। वहीं, अब उन्होंने दूसरे फ्लोर पर नई प्रॉपर्टी खरीदी है। View this post on Instagram A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan) कार्तिक आर्यन की फ्लैट कितने स्क्वायर फीट की है? मनी कंट्रोल डॉट कॉम के अनुसार कार्तिक आर्यन की प्रॉपर्टी में 1916 स्क्वायर फीट की जगह है। इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री 30 जून को की गई है। वहीं, इस पर 1 करोड़ 5 लाख रुपये की ड्यूटी भरी गई है। 2019 में कार्तिक ने उस घर को खरीद लिया था, जहां वह अपने संघर्ष के दिनों में बतौर पेइंग गेस्ट रहते थे। उन्होंने राजकिरण बिल्डिंग में 1 करोड़ 6 लाख रुपये की कीमत पर यह फ्लैट खरीदा था। इसके लिए उन्होंने करीब 10 लाख रुपये की स्टैम्प ड्यूटी भरी थी। इसमें 459 स्क्वायर फीट की जगह थी। यह बिल्डिंग के पांचवें फ्लोर पर मौजूद है। कार्तिक आर्यन की सत्यप्रेम की कथा ने कितने करोड़ रुपये का व्यापार किया है? इस बीच, कार्तिक आर्यन की हाल ही में फिल्म सत्यप्रेम की कथा रिलीज हुई है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा व्यवसाय कर रही है। इस फिल्म में कियारा आडवाणी की भी अहम भूमिका है। इस फिल्म ने हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर ₹50 करोड़ से अधिक का व्यवसाय किया है। फिल्म में सुप्रिया पाठक और गजराज राव की भी अहम भूमिका है। कार्तिक आर्यन जल्द चंदू चैंपियन में नजर आने वाले हैं। इसे लेकर भी वह बहुत उत्साहित है।

