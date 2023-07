Kangana Ranaut: 'देव साहब ने मुश्किल में दिया था मेरा साथ', स्ट्रगल के दिनों को याद कर इमोशनल हुईं कंगना रनोट

Kangana Ranaut Remembers Dev Anand कंगना रनोट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली सेलिब्रिटी हैं। एक्ट्रेस ने बुधवार को भी कुछ दिलचस्प पोस्ट शेयर किए। एक तरफ तो उन्होंने सोनम कपूर को अपना मजाक उड़ाने के लिए मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं दूसरी तरह उन्होंने एक पोस्ट दिग्गज एक्टर देव आनंद के लिए शेयर किया और अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया।

नई दिल्ली, जेएनएन। Kangana Ranaut Remembers Dev Anand: कंगना रनोट बॉलीवुड में अक्सर किसी ना किसी स्टार पर निशाना साधती हैं। नेपोटिज्म की बहस तो उनकी छेड़ी हुई ही है, लेकिन इस बार उन्होंने गुजरे दौर के एक सुपरस्टार की तारीफ की है। एक्ट्रेस ने अपने स्ट्रगल के दिनों याद किया और बताया कि कैसे उस सुपरस्टार ने उनकी मदद की थी। कंगना रनोट ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर लेजेंड्री एक्टर देव आनंद की एक तस्वीर शेयर की है। साथ ही उन्होंने बताया कि देव आनंद उस वक्त उनके साथ काम करना चाहते थे, जब वो सिर्फ एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थीं। देव आनंद ने जब मुश्किल में दिया साथ कंगना रनोट ने स्टोरी के कैप्शन में कहा, "जब मैं फिल्मों में नई थी, एक शख्स थे, जो मुझे अक्सर बुलाते थे और मुझे अपनी डायरेक्ट की हुई फिल्मों में रोल ऑफर करते थे, वो देव साहब थे... वो मेरे टैलेंट की कद्र करते थे, जबकि मैं उस वक्त सिर्फ स्ट्रगल कर रही थी।" सोनम कपूर पर साधा निशाना कंगना रनोट ने कुछ और पोस्ट भी शेयर किए। इनमें एक स्टोरी ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। एक्ट्रेस ने करण जौहर सोनम कपूर की कॉफी विद करण से एक क्लिप शेयर की, जिसमें सोनम ने कंगना की अंग्रेजी का मजाक उड़ाया था। कंगना ने दिया मुहतोड़ जवाब कंगना रनोट ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "मैंने मूवी माफिया संग अपनी सालों की लड़ाई से यही कमाया है कि अब किसी भी आउटसाइडर का अंग्रेजी न बोल पाने के लिए मजाक नहीं बनाया जाएगा। वैसे ये शो अब आधिकारिक तौर पर बंद हो चुका है।" करण और सोनम को बताया गॉसिप आंटी कंगना रनोट के और पोस्ट शेयर करते हुए आगे कहा, "प्लीज अंत में मेरा कम बैक मिस मत करिएगा। 24 साल की उम्र में खुले तौर पर बुली किए जाने, अपमानित होने और मजाक उड़ाए जाने के बाद भी मैंने अनुशासित रवैया और विनम्रता दिखाई जो अंग्रेजी बोलने वाली अच्छी परवरिश में पली- बढ़ी गॉसिप करने वाली आंटियां कभी नहीं दिखा सकतीं…।"

