Kangana Ranaut की फिल्म 'तेजस' के कलाकार ने पैसे नहीं देने का लगाया आरोप, कानूनी कार्रवाई की दी धमकी

नई दिल्ली, जेएनएन। Kangana Ranaut Tejas Legal Row: कंगना रनोट की जल्द फिल्म तेजस रिलीज होने वाली है। अब इस फिल्म को लेकर विवाद होता नजर आ रहा है। फिल्म के अभिनेता मयंक मधुर ने निर्माताओं पर रोल छोटा करने और पैसे नहीं देने का आरोप लगाया है। तेजस फिल्म की रिलीज की तैयारियां चल रही है। इस बीच, फिल्म को लेकर विवाद होता नजर आ रहा है। कौन हैं मयंक मधुर? फिल्म में काम करने वाले मयंक मधुर ने दावा किया है कि निर्माता उनके पैसे नहीं दे रहा है। वे एक पॉलीटिकल एडवाइजर है और बीजेपी के लिए काम करते हैं। फिल्म का निर्देशन सर्वेश मेवाड़ा ने किया है। वहीं, फिल्म तेजस में कंगना रनोट ने एक एयर फोर्स ऑफिसर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म तेजस गिल की कहानी बताएगी। यह फिल्म अक्टूबर में रिलीज होने वाली है और टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत से दो-दो हाथ करने वाली है। मयंक मधुर ने कंगना रनोट की फिल्म तेजस के लिए कैसे मदद की? इस बीच, मयंक मधुर ने बॉलीवुड हंगामा से बात की है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने कंगना रनोट की फिल्म की शूटिंग की परमिशन दिलाने में सहायता की है। इसमें एयर फोर्स बेस के अलावा दिल्ली, मुरादाबाद और लखनऊ जैसी जगह शामिल है, जहां वह पिछले 2 वर्षों से परमिशन का प्रयास कर रही थी लेकिन असफल हो रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि निर्देशक सर्वेश मेवाडा ने उन्हें वादा किया था कि वह उनके लिए फिल्म में 15 मिनट का रोल भी रखेंगे। इस बारे में बताते हुए मयंक मधुर कहते हैं, "मेरी भूमिका लगातार छोटी होती गई। इसके बाद, मुझे कहा गया कि मुझे 1 या 2 मिनट का अपीयरेंस देना है। मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।" मयंक मधुर ने कंगना रनोट पर क्या आरोप लगाया है? मयंक मधुर ने यह भी कहा कि कंगना रनोट ने पहले वादा किया था कि फिल्म रिलीज होने से पहले उनके पैसे मिल जाएंगे। अब वह भी निर्माता की ओर उंगली दिखा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि एक भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश से उनकी बात हो गई है। वहीं, उन्होंने पीएमओ, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और होम मिनिस्ट्री से भी बात कर ली है ताकि कई राज्यों से अरेस्ट वारंट जारी हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होगा। Kangana Ranaut spoke about her upcoming film #TEJAS ✈️✈️#KanganaRanaut pic.twitter.com/sRDxGY3Lqg— manque (@manque1) October 2, 2022

