कमल हासन ने कर्नाटक जीत के बाद की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, कहा- 'गांधीजी की तरह आप लोगों के दिलों में उतरे'

नई दिल्ली, जेएनएन। कर्नाटक में पार्टी की भारी जीत के बाद एक्टर कमल हासन ने ट्विटर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए एक नोट लिखा। कमल ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और उनकी तुलना महात्मा गांधी से की। फिलहाल कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 136 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती नजर आ रही है।

इस मौके पर कमल हासन ने लिखा, “श्री राहुल गांधी जी, इस महत्वपूर्ण जीत के लिए हार्दिक बधाई! गांधीजी की तरह आप लोगों के दिलों में उतरे और उनकी तरह आपने दिखाया कि अपने सौम्य तरीके से आप दुनिया की ताकतों को प्यार और विनम्रता से हिला सकते हैं। बिना शेखी बघारने या छाती पीटने के आपके विश्वसनीय और विश्वसनीय दृष्टिकोण लोगों के लिए ताजी हवा की सांस बनी है।"

कमल हासन ने आगे लिखा- "कर्नाटक के लोगों ने बांटने की राजनीति करने वालों को छोड़कर आप पर भरोसा किया है। उन्होंने एकजुट होकर आपको वोट दिया। सिर्फ जीत के लिए ही नहीं बल्कि जीत के तरीके के लिए भी बधाई।”

Shri @RahulGandhi ji, Heartiest Congratulations for this significant victory!

Just as Gandhiji, you walked your way into peoples hearts and as he did you demonstrated that in your gentle way you can shake the powers of the world -with love and humility. Your credible and… pic.twitter.com/0LnC5g4nOm