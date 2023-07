Kamal Haasan ने महिला ड्राइवर को उपहार में दी कार, डीएमके की कनिमोझी ने बस में की थी यात्रा, छोड़नी पड़ गई नौकरी

Kamal Haasan Gifts Car To Woman Bus Driver कमल हासन ने एक महिला बस ड्राइवर को कार उपहार में दी है। दरअसल उस महिला बस ड्राइवर ने नौकरी छोड़ दी है। कुछ दिनों पहले उनकी बस में कनिमोझी ने यात्रा की थी। इसके चलते सभी ने महिला पर फेमस पर्सनालिटी को बस में यात्रा करने का निमंत्रण देने का आरोप लगाया था।

